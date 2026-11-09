CDP Santiago lamenta fallecimiento del comunicador Alejandro Sánchez, conocido como "el Feo Nuclear"

El destacado locutor Alejandro Sánchez. ( CEDIDA POR EL CDP )

El Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), seccional Santiago, lamentó este lunes el fallecimiento del comunicador Alejandro Sánchez, conocido popularmente como, "el Feo Nuclear", quien desarrolló una trayectoria de varias décadas en la radio y la televisión de esta ciudad.

El secretario general del CDP Santiago, Carlos Arroyo Ramos, destacó los aportes de Sánchez a los medios de comunicación y recordó su paso por distintos espacios radiales, entre ellos "Arriba el Merengue", programa que produjo y condujo durante más de 25 años a través de diferentes emisoras de Santiago.

"Con su partida, Santiago pierde otra de sus grandes glorias de la comunicación, un hombre que supo ganarse el respeto y el cariño de la sociedad a través de su trabajo, su conducta y su dedicación", expresó Arroyo Ramos.

Reconocimientos y legado

Sánchez fue reconocido como periodista honorífico por la seccional Santiago del CDP, por su trayectoria y sus aportes al ejercicio de la comunicación.

Arroyo Ramos también resaltó sus condiciones personales y su compromiso con los principios éticos y morales, cualidades que, según indicó, lo convirtieron en referente para nuevas generaciones de comunicadores.

El gremio informó que el comunicador atravesaba quebrantos de salud que lo llevaron a retirarse temporalmente de su programa.

Trayectoria

Nacido para la radio, Sánchez alcanzó notoriedad en la década de 1980 a través de Radio Alegre, emisora en la que consolidó su presencia como animador y productor.

Durante su carrera también produjo y condujo espacios como "Al Volante", "Súper Domingo", "El Pidipón", "Las Horas Navideñas", "La Cadena Comercial" y "Cocinando con Alejandro". Su trabajo incluyó además la producción televisiva "Súper Domingo TV".

En 2021, la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) le otorgó el Premio al Mérito Periodístico, durante la décima edición de esa distinción, por su trayectoria en los medios de comunicación. Sánchez también formó parte del grupo que impulsó la fundación de la filial santiaguera de esa entidad.

El CDP Santiago expresó sus condolencias a los familiares, amigos y relacionados del comunicador.

Los restos de Alejandro Sánchez están siendo expuestos en la funeraria del Instituto Nacional de Auxilios y Viviendas (Inavi), antiguo Savica, ubicada detrás del Estadio Cibao, en Santiago.