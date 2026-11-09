Melissa Núñez viaja a Puerto Rico tras recibir el alta médica para competir en Miss Universe 2026

Melissa Núñez antes de viajar a Puerto Rico, donde representará a República Dominicana en Miss Universe 2026. ( TOMADA DE @MUNDOMISS_RD )

Con la ilusión de representar al país y el sueño de conquistar la segunda corona de Miss Universo para República Dominicana, Melissa Núñez, Miss Universe República Dominicana 2026, partió esta mañana hacia Puerto Rico.

Antes de emprender el viaje, la reina de belleza recibió la bendición de sus padres, quienes la despidieron con muestras de cariño y buenos deseos para esta nueva etapa.

Su salida se produce luego de recibir la autorización médica para viajar, una vez completadas las 48 horas de observación recomendadas tras el accidente de tránsito que sufrió el pasado viernes, junto a Magali Febles, reconocida preparadora de reinas de belleza y directora de Miss República Dominicana Universo.

Melissa Núñez, rumbo a Miss Universe

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/09/miss3jpg-c0f72ef8.jpeg Melissa Núñez en el aeropuerto antes de partir al certamen de Miss Universe, en Puerto Rico. (TOMADA DE @MUNDOMISS_RD)

Ambas resultaron lesionadas en un accidente ocurrido en la avenida Núñez de Cáceres, en el sector El Millón, del Distrito Nacional. De acuerdo con una fuente consultada por Diario Libre, el vehículo en el que se desplazaban sufrió un volcamiento.

Superado este período de observación y con la autorización de su médico, Melissa retoma su agenda internacional con una noticia que también llena de entusiasmo a sus seguidores: se encuentra entre las 20 candidatas que han recibido más votos del público en la dinámica de votación popular de Miss Universe 2026.

Esta selección tiene especial relevancia dentro de la competencia, ya que de estas 20 candidatas votadas por el público saldrán las participantes que formarán parte del Top 30 del certamen. De esta manera, el respaldo de los seguidores dominicanos se convierte en un elemento importante en el recorrido de Melissa hacia la corona.

Durante su estadía en la isla, las candidatas participarán en encuentros culturales y actividades comunitarias en distintos puntos del territorio puertorriqueño, como parte de la programación oficial del concurso.

El calendario ya tiene algunas de sus fechas más esperadas. El desfile de trajes típicos se celebrará el 21 de noviembre, mientras que la competencia preliminar, en la que las delegadas desfilarán en traje de baño y traje de gala, tendrá lugar el día 22.

Finalmente, la gran noche llegará el 24 de noviembre, cuando el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan, reciba la gala final de Miss Universe 2026 y se conozca a la sucesora de la actual reina.

Mientras tanto, Melissa lleva consigo el respaldo de sus familiares y el entusiasmo de los dominicanos, que siguen de cerca cada paso de su camino hacia una de las coronas más esperadas del mundo de la belleza.