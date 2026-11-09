Melissa Núñez ya está en Puerto Rico para competir en Miss Universe 2026

Melissa Núñez a su llegada al aeropuerto de San Juan, en Puerto Rico, para representar a República Dominicana en Miss Universe 2026. ( TOMADA DE @MELISSAXNUNEZ )

Con un mensaje cargado de emoción y gratitud, Melissa Núñez anunció su llegada a Puerto Rico, donde se prepara para representar a República Dominicana en Miss Universe 2026.

La candidata compartió la noticia a través de sus redes sociales, acompañada de palabras de agradecimiento a quienes la han apoyado durante los últimos días.

"República Dominicana, ¡ya estamos en el Universo!", escribió junto a una fotografía de su llegada a la isla.

También expresó la emoción que siente al cumplir uno de los sueños más importantes de su vida y aseguró que lleva consigo el cariño y el orgullo de todo un país. "Llegué a Puerto Rico para vivir uno de los sueños más grandes de mi vida".

Su llegada marca, además, el regreso a sus compromisos internacionales después de unos días de incertidumbre.

Antes de partir, la modelo recibió la bendición de sus padres y emprendió su viaje en un vuelo temprano esta mañana, luego de completar las 48 horas de observación médica indicadas tras el accidente de tránsito que sufrió junto a Magali Febles.

Un impulso en la votación popular

Con la autorización de su médico, Melissa retoma así su camino hacia la corona con otra noticia alentadora: figura entre las 20 candidatas que han conseguido más votos del público en la dinámica de votación popular de Miss Universe 2026.

Este resultado tiene especial importancia, pues de ese grupo saldrán las participantes que integrarán el Top 30 de la competencia. Por eso, el respaldo de los seguidores dominicanos puede convertirse en un impulso importante para que la representante del país continúe avanzando en el certamen.

La expectativa crece a medida que se acerca la gran noche. La gala final de Miss Universe 2026 se celebrará el próximo 24 de noviembre en el Coliseo José Miguel Agrelot, en San Juan, Puerto Rico, donde se conocerá a la sucesora de la actual reina.