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La obra teatral "Brito"
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La obra teatral "Brito" regresa a escena en diciembre en la sala Ravelo del Teatro Nacional

El montaje, que revive la vida y el legado del reconocido barítono dominicano Eduardo Brito, tendrá funciones los días 4, 5 y 6 de diciembre, bajo la producción de DW Producciones

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    La obra teatral "Brito" regresa a escena en diciembre en la sala Ravelo del Teatro Nacional
    El cantante Héctor Aníbal Estrella dando vida Eleuterio Brito Aragonés, conocido mundialmente como Eduardo Brito. (SUMINISTRADA POR DW PRODUCCIONES)

    La historia de uno de los grandes referentes de la música lírica dominicana volverá a los escenarios con el regreso de "Brito", la obra teatral que recrea la vida del barítono Eduardo Brito, y que se presentará del 4 al 6 de diciembre en la sala Ravelo del Teatro Nacional.

    Luego de su estreno en agosto y de varias funciones que recibieron críticas favorables de la prensa especializada, además de despertar el interés del público por conocer más sobre la trayectoria del artista, la producción vuelve a escena para acercar a nuevas audiencias a una historia marcada por el talento, la superación y una vida dedicada al arte.

    La pieza cuenta la historia de Eleuterio Brito Aragonés, conocido mundialmente como Eduardo Brito, quien nació en condiciones de pobreza y aprendió a leer y escribir durante su adultez.

    Pese a las dificultades de sus primeros años, logró desarrollar una carrera artística que lo llevó a importantes escenarios de Venezuela, Puerto Rico, Estados Unidos, España y otros países europeos.

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    Infografía
    Escena de la obra Brito. (CEDIDA POR)

    Su trayectoria, marcada por una voz excepcional y una vida intensa que terminó prematuramente, constituye el eje de este montaje, con el que se busca mantener vigente la memoria y el legado de una de las voces más representativas de la cultura dominicana.

    La obra, escrita por el dramaturgo Reynaldo Disla y dirigida por Manuel Chapuseaux, cuenta con la producción de DW Producciones y un elenco integrado por Héctor Aníbal Estrella, Elvira Taveras, Orestes Amador, Augusto Feria, Ernesto Báez, Lidia Ariza y Michelle Cruz.

    También participan los jóvenes intérpretes Erika Martínez, Yen Guerrero, Julián Suazo y Nathalie Santos.

    Funciones y boletas

    • "Brito" tendrá tres funciones en la sala Ravelo del Teatro Nacional: viernes 4 y sábado 5 de diciembre, a las 8:30 de la noche, y domingo 6, a las 6:30 de la tarde.
    • Las boletas están disponibles en UepaTickets.com y en las oficinas físicas de Uepa Ticket, a un precio de RD$1,500 por persona, impuestos incluidos.
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