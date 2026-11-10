La obra teatral "Brito" regresa a escena en diciembre en la sala Ravelo del Teatro Nacional

El cantante Héctor Aníbal Estrella dando vida Eleuterio Brito Aragonés, conocido mundialmente como Eduardo Brito. ( SUMINISTRADA POR DW PRODUCCIONES )

La historia de uno de los grandes referentes de la música lírica dominicana volverá a los escenarios con el regreso de "Brito", la obra teatral que recrea la vida del barítono Eduardo Brito, y que se presentará del 4 al 6 de diciembre en la sala Ravelo del Teatro Nacional.

Luego de su estreno en agosto y de varias funciones que recibieron críticas favorables de la prensa especializada, además de despertar el interés del público por conocer más sobre la trayectoria del artista, la producción vuelve a escena para acercar a nuevas audiencias a una historia marcada por el talento, la superación y una vida dedicada al arte.

La pieza cuenta la historia de Eleuterio Brito Aragonés, conocido mundialmente como Eduardo Brito, quien nació en condiciones de pobreza y aprendió a leer y escribir durante su adultez.

Pese a las dificultades de sus primeros años, logró desarrollar una carrera artística que lo llevó a importantes escenarios de Venezuela, Puerto Rico, Estados Unidos, España y otros países europeos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/10/mps2315-cr3-5c69a8f5.jpg Escena de la obra Brito. (CEDIDA POR)

Su trayectoria, marcada por una voz excepcional y una vida intensa que terminó prematuramente, constituye el eje de este montaje, con el que se busca mantener vigente la memoria y el legado de una de las voces más representativas de la cultura dominicana.

La obra, escrita por el dramaturgo Reynaldo Disla y dirigida por Manuel Chapuseaux, cuenta con la producción de DW Producciones y un elenco integrado por Héctor Aníbal Estrella, Elvira Taveras, Orestes Amador, Augusto Feria, Ernesto Báez, Lidia Ariza y Michelle Cruz.

También participan los jóvenes intérpretes Erika Martínez, Yen Guerrero, Julián Suazo y Nathalie Santos .

Funciones y boletas

" Brito " tendrá tres funciones en la sala Ravelo del Teatro Nacional : viernes 4 y sábado 5 de diciembre, a las 8:30 de la noche, y domingo 6, a las 6:30 de la tarde.

" tendrá tres funciones en la del : viernes 4 y sábado 5 de diciembre, a las 8:30 de la noche, y domingo 6, a las 6:30 de la tarde. Las boletas están disponibles en UepaTickets.com y en las oficinas físicas de Uepa Ticket, a un precio de RD$1,500 por persona, impuestos incluidos.

Leer más "Brito" llega por primera vez a la Sala Ravelo en homenaje al barítono dominicano Eduardo Brito