Presentarán poemario de nicaragüense ganador de Premio Espasa de Poesía 2025

Soledad Álvarez y William Guevara González. ( CEDIDA POR EL FESTIVAL MAR DE PALABRAS )

El Festival Internacional de Literatura Mar de Palabras invita a la presentación del poemario Cara de crimen del poeta nicaragüense William Guevara González, Premio Espasa de Poesía 2025, a cargo de la poeta dominicana Soledad Álvarez.

La actividad literaria, enmarcada en la gira internacional del nicaragüense, se realizará el jueves 19 de noviembre a las 7:00 de la noche en Cuesta Libros.

Para Soledad Álvarez, Premio Nacional de Literatura 2022, el libro de Guevara González es un "poemario desgarrador que trasciende las fronteras del género para expresar con intensidad perturbadora la violencia en Centroamérica y el dolor de la migración".

Cara de crimen (Espasa, 2025) trata el tema de las pandillas y es considerado una inmersión poética en un territorio que rara vez se atreve a mirar de cerca desde la poesía: los códigos, los ritos y el lenguaje de quienes crecen destinados a la violencia como herencia.

Entre 2020 y 2025, William entrevistó a pandilleros y a personas vinculadas al mundo pandilleril centroamericano, proyecto que surgió de su propia raíz personal.

Guevara González ha ganado el XXV Premio Internacional de Poesía Joven Antonio Carvajal, por su obra Los nadies (Hiperión, 2022).

También obtuvo el IV Premio de Poesía Hispanoamericana Francisco Ruiz Udiel, por el poemario Me duele respirar (Valparaíso, 2023); el XXXVIII Premio Hiperión de Poesía, por la obra Inmigrantes de segunda (Hiperión, 2023); y el Premio Talento Joven de la Comunidad de Madrid 2023 en la categoría de Tolerancia, por su "compromiso poético y dar visibilidad a las minorías".

Asimismo, compagina la escritura de poesía con una carrera periodística, pues colabora habitualmente con ABC, en su sección de Cultura.

Sobre Mar de Palabras

Con sede en la Ciudad Colonial de Santo Domingo, Mar de Palabras es el primer festival de literatura en la región del Caribe.

El compromiso principal de esta iniciativa de la Fundación René del Risco Bermúdez es fortalecer el ecosistema del libro y la lectura mediante actividades que promuevan los espacios de diálogo, intercambio y circulación de conocimiento.

Contribuyendo así a posicionar al país como el principal destino del turismo cultural de la región, diversificando el flujo de nuestros visitantes, en particular durante las temporadas que tradicionalmente han sido bajas.

Te puede interesar Mar de Palabras