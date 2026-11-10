"Yo quedé inconsciente, no sé por cuánto tiempo": Melissa Núñez habla sobre el accidente que sufrió

Melissa Núñez en una imagen publicada en su Instagram tras su llegada a Puerto Rico. ( @MELISSAXNUNEZ )

La representante de República Dominicana en Miss Universe 2026, Melissa Núñez, se recupera de las lesiones sufridas en el accidente automovilístico ocurrido el pasado sábado en su país, un incidente que generó preocupación sobre su estado de salud y su participación en el certamen internacional.

En declaraciones al periódico puertorriqueño Primera Hora, tras su llegada a Puerto Rico, la reina de belleza aseguró que se encuentra mucho mejor y atribuyó a su fe haber salido con lesiones leves de un choque en el que el vehículo en el que viajaba junto a Magali Febles, directora de Miss República Dominicana, se volcó tres veces.

"Dios jamás deja a sus hijos desamparados y yo soy un ejemplo vivo hoy de que confiar en Dios y de que tener esa fe enorme de que todo va a salir bien, aun en las circunstancias que se nos presentan en la vida, nos da una tranquilidad enorme", expresó.

Núñez relató que perdió el conocimiento durante el accidente y recordó que viajaba en el asiento trasero sin cinturón de seguridad, pues estaba acomodando algunas pertenencias dentro del vehículo. Según explicó, recibió varios golpes al impactar contra el techo y las puertas del automóvil.

"Yo quedé inconsciente, yo no sé por qué tiempo", contó a Primera Hora. También explicó que, aunque sufrió dolores en el brazo, el hombro y la cadera, además de un fuerte impacto emocional, los médicos le dieron el alta hospitalaria.

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La modelo y Febles permanecieron bajo observación y recibieron indicaciones de no viajar en avión durante las primeras 48 horas posteriores al accidente. Núñez deberá regresar en dos semanas para realizarse una tomografía y dar seguimiento a su recuperación.

Pese al susto, la dominicana mantiene el entusiasmo por participar en Miss Universe 2026, cuya gala final está prevista para el próximo 24 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. Su llegada a la isla se produjo después de superar el período inicial de observación médica.