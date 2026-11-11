Angurria: "Nunca nadie había pintado 29 pisos; la logística es una locura"

El artista dominicano Néstor Omar García, conocido como Angurria, alcanzó un hito en su trayectoria al pintar el mural más alto de Estados Unidos, una obra de más de 260 pies que cubre la fachada de una torre de 29 pisos del complejo de viviendas públicas Morrisania Air Rights Houses, de NYCHA, ubicado en el Bronx, Nueva York.

Titulado Un mar de gente (From Every Shore), el mural estuvo cerca de convertirse en el más alto del mundo.

Sin embargo, por apenas tres pies quedó en segundo lugar a escala global. "Nunca nadie había pintado 29 pisos; la logística es una locura", refiere el también diseñador gráfico al explicar que fue durante la ejecución de la obra que conoció la dimensión del proyecto.

Y es que levantar una obra de estas características supuso mucho más que un desafío artístico. "Llega un momento que parece más un proyecto de ingeniería que un proyecto artístico", comenta.

Pintar a esa altura implicaba pasar horas suspendidos en el aire, estar atentos al clima y organizar hasta los momentos para comer o ir al baño, pues no podían bajar constantemente de la fachada.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/10/angurria-foto-2-2a2fd10c.jpeg Mural en el Bronx pintado por Angurria. (CEDIDA)

El proceso

La iniciativa surgió de una convocatoria a la que aplicaron más de 300 artistas y organizaciones de todo Estados Unidos. Angurria y su equipo quedaron entre los finalistas en enero y posteriormente fueron seleccionados, en parte, por su experiencia en proyectos de gran formato y en procesos de integración comunitaria.

El inicio de los trabajos, previsto inicialmente para abril, tuvo que posponerse varias veces debido a los trámites de autorización.

Finalmente, el equipo pudo comenzar en septiembre y completó la pintura en apenas 22 días. En la ejecución participaron Angurria y otros artistas, entre ellos el dominicano Johann Báez "Dovente", junto a su equipo de trabajo. El artista destaca que el resultado fue fruto de una labor colectiva.

Sin embargo, antes de llevar el diseño a la fachada, el proyecto requirió seis semanas de acercamiento con los residentes. Mediante talleres, encuentros y conversatorios, se recogieron las historias, referencias y elementos culturales que la comunidad quería ver representados.

Para Angurria, esa etapa fue esencial para evitar una representación estereotipada del Bronx y construir una imagen que reflejara la diversidad de quienes viven allí. "Al final ese mural no es mío, es de esa comunidad", afirma.

De esas conversaciones surgió una representación del Bronx que reúne sus raíces latinas, afrodescendientes y otras expresiones culturales. L

a mujer con rolos, que ocupa una parte importante del mural, tiene una historia personal: está inspirada en su madre, quien tiene un salón de belleza, y en el proceso mediante el cual el artista encontró una identidad visual vinculada a su propia infancia en República Dominicana.

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