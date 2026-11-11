Ericarol Carlo presentará "El incendiario", una historia sobre la dictadura de Trujillo

La escritora dominicana Ericarol Carlo presentará su nuevo libro "El incendiario. La historia de mi padre, la memoria de un país" ( CEDIDA POR ERICAROL CARLO )

La escritora dominicana Ericarol Carlo presentará el próximo miércoles 25 de noviembre, a las 6:30 de la tarde, en Cuesta Libros de Santiago de los Caballeros, su nuevo libro, El incendiario. La historia de mi padre, la memoria de un país, una obra que entrelaza el testimonio de su padre, Roberto Carlo Gómez, con los recuerdos y vivencias de una hija que creció con las consecuencias de una historia marcada por la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo.

En 1959, con apenas 17 años, Roberto Carlo Gómez formó parte de La Nueva Trinitaria, un grupo clandestino integrado por doce jóvenes que decidió enfrentar al régimen trujillista.

Conocidos como Los incendiarios, sus integrantes fueron perseguidos por los organismos represivos de la dictadura. Roberto Carlo fue encarcelado y torturado en el centro de detención conocido como La 40, experiencias que marcaron profundamente su vida.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/11/whatsapp-image-2026-10-27-at-92123-am-4797ecee.jpeg Portada del libro El incendiario. La historia de mi padre, la memoria de un país. (CEDIDA POR ERICAROL CARLO)

En 2015, su hija decidió grabarlo mientras relataba aquellos acontecimientos. Había escuchado esas historias durante años y quería conservar su testimonio con la esperanza de darlo a conocer algún día.

Aquellas conversaciones se convirtieron en el punto de partida de un libro en el que la autora cuenta lo que escuchó, lo que vivió y lo que llegó a comprender sobre su padre y su propia familia.

La obra reconoce como antecedentes fundamentales dos artículos periodísticos publicados de manera independiente por el historiador y escritor José del Castillo Pichardo y por Reynaldo Espinal, quienes contribuyeron a dar a conocer la historia de Los incendiarios.

Carlo continuó el camino abierto por ambos autores, ampliando el relato desde una mirada íntima y personal, en la que la historia del país se encuentra con la memoria de una familia.

Más allá de los acontecimientos políticos, El incendiario aborda las consecuencias humanas de la represión y plantea una reflexión sobre las heridas que pueden permanecer en quienes sobrevivieron a la cárcel y la tortura, así como en sus hijos y descendientes.

La autora comparte también cómo el proceso de escritura la llevó a comprender aspectos de su historia familiar que durante mucho tiempo no había logrado explicar.

"Comencé a escribir este libro para honrar a mi padre y cumplir su deseo de que su historia fuera conocida. Pero mientras escribía comprendí que había otra historia que también necesitaba contar: la de las consecuencias que aquellas experiencias dejaron en nuestra familia", expresa Carlo.

Una historia que atraviesa generaciones

Uno de los momentos significativos de la obra es la participación de Luis Salvador Estrella (Luichy), hijo de Salvador Estrella Sadhalá, uno de los hombres que participaron en el ajusticiamiento de Trujillo.

A través de una conversación con la autora, Estrella comparte su perspectiva sobre las consecuencias de aquellos años para las familias de quienes se enfrentaron a la dictadura. Su testimonio forma parte del cierre del libro y aporta otra mirada filial sobre los acontecimientos que marcaron la historia dominicana.

Este encuentro entre las experiencias de dos descendientes permite comprender que las consecuencias de la dictadura no desaparecieron con el fin del régimen. Para muchas familias, continuaron presentes en los recuerdos, los silencios, las ausencias y las relaciones entre generaciones.

La obra constituye también un homenaje a los jóvenes que se atrevieron a enfrentar la dictadura y una invitación a reflexionar sobre quienes todavía hoy viven bajo regímenes autoritarios y enfrentan la persecución por expresar sus ideas.

Como parte del proyecto, la escritora comparte el testimonio audiovisual de Roberto Carlo Gómez, grabado en 2015, en el que relata en primera persona sus experiencias durante la dictadura.

La grabación original, sin editar, y una serie de fragmentos seleccionados permiten escuchar directamente la voz de uno de los protagonistas de aquella historia. Estará disponible en YouTube en la misma fecha del lanzamiento del libro.

Presentación en Santiago de los Caballeros

La puesta en circulación de El incendiario. La historia de mi padre, la memoria de un país se celebrará el miércoles 25 de noviembre de 2026, a las 6:30 p. m., en Cuesta Libros de Santiago de los Caballeros.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/11/whatsapp-image-2026-10-27-at-92204-am-b29a189b.jpeg Ericarol Carlo es una escritora dominicana cuya obra transita entre la ficción y la no ficción, explorando los vínculos familiares y las historias que muchas veces permanecen silenciadas. (CEDIDA POR ERICAROL CARLO)

Durante el encuentro, la autora compartirá con los asistentes el origen de la obra, la experiencia de escribir sobre su padre y el significado de transmitir a las nuevas generaciones una historia que pertenece tanto a su familia como a la memoria colectiva dominicana.