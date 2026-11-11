Melissa Núñez comienza con buen pie su participación en Miss Universe 2026

"Nuestra reina, Melissa Núñez, brilló durante la Bienvenida Oficial de Miss Universe 2026 en Aguadilla, Puerto Rico", publicó Miss Universe Dominicana en su cuenta de Instagram. ( SAMIL MATEO )

La representante de República Dominicana en Miss Universe 2026, Melissa Núñez, participó en la bienvenida oficial de la 75.ª edición del concurso de belleza, celebrada en Aguadilla, Puerto Rico, donde compartió con las demás candidatas y recibió el respaldo del público.

La participación de la dominicana fue destacada por la organización de Miss Universe Dominicana a través de una publicación en Instagram, en la que resaltó el carisma, la alegría y el orgullo nacional que proyectó durante la actividad.

"Nuestra reina, Melissa Núñez, brilló durante la Bienvenida Oficial de Miss Universe 2026 en Aguadilla, Puerto Rico, llevando consigo la alegría, el carisma y el orgullo de toda una nación", publicó ó la organización en el mensaje.

La actividad estuvo marcada por la música, la emoción y el entusiasmo de los asistentes, en un encuentro que forma parte de las actividades programadas para esta edición del certamen.

Con su presencia, Núñez continúa su recorrido en la competencia internacional, representando al país en una edición especial que celebra los 75 años de Miss Universe.

La organización dominicana también invitó a sus seguidores a acompañar y respaldar a la candidata durante su participación, en una muestra del apoyo que recibe desde República Dominicana.

Pese a todo pronóstico

Es importante resaltar que la participación destacada de la representante de República Dominicana en Miss Universe 2026 se logra pese a las lesiones sufridas en el accidente automovilístico ocurrido el pasado sábado en República Dominicana, un incidente que generó preocupación sobre su estado de salud y su participación en el certamen internacional.

Núñez atribuyó a su fe haber salido con lesiones leves de un choque en el que el vehículo en el que viajaba junto a Magali Febles, directora de Miss República Dominicana, se volcó tres veces.

La joven dominicana se encamina positivamente en este trayecto hacia la gran gala final del Miss Universe 2026, que tendrá lugar el próximo 24 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.