Organizaciones de gestión colectiva abordan retos de derechos autor en la era digital

Carmen Páez Soria, Santiago Schuster Vergara y Marcos Alves de Souza, expositores del panel sobre los desafíos de la inteligencia artificial para la gestión colectiva y la protección del derecho de autor. ( CEDIDA POR LA OFICINA NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR )

La expansión de la inteligencia artificial (IA) plantea nuevos desafíos para la protección del derecho de autor. Expertos internacionales advirtieron este jueves sobre la necesidad de garantizar que los creadores reciban una compensación por el uso de sus obras.

El planteamiento surgió durante la jornada final del curso avanzado sobre la gestión de la transformación del derecho de autor en América Latina, organizado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA).

El encuentro incluyó un panel sobre el papel de las sociedades de gestión colectiva en la economía de la inteligencia artificial, con la participación de Santiago Schuster Vergara, Marcos Alves de Souza y Carmen Páez Soria.

La sesión fue moderada por Andrés Gonzalo Gutiérrez Ayoroa, director ejecutivo encargado del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual de Bolivia.

Los participantes destacaron que las sociedades de gestión colectiva tienen un papel fundamental en la protección de los creadores, la negociación de licencias y la remuneración por el uso de contenidos protegidos.

Estas entidades son organizaciones privadas sin fines de lucro que administran, protegen y cobran derechos de autor y derechos conexos en representación de sus titulares.

Las empresas tecnológicas deben pagar

Marcos Alves de Souza, secretario de Derechos Autorales y Propiedad Intelectual de Brasil, sostuvo que las empresas de inteligencia artificial deben asumir una responsabilidad económica por utilizar obras protegidas en el entrenamiento de sus modelos.

"La inteligencia artificial no funciona sin una biblioteca de contenidos", afirmó el funcionario, al señalar que las propias compañías tecnológicas reconocen el valor de las creaciones utilizadas para desarrollar sus sistemas.

Consideró difícil justificar que una industria aproveche de manera intensiva contenidos protegidos sin compensar a quienes los producen.

Alves de Souza también reclamó mecanismos que permitan identificar las obras utilizadas por las plataformas tecnológicas.

A su juicio, las empresas deben informar qué contenidos emplean y cuáles son las bases de datos que alimentan sus sistemas. Esa responsabilidad, indicó, no puede recaer exclusivamente sobre las sociedades de gestión colectiva.

El funcionario planteó, además, revisar los mecanismos para establecer tarifas por el uso de obras protegidas mediante inteligencia artificial.

Entiende que las plataformas tecnológicas deberían recibir un tratamiento comparable al de otros servicios digitales que pagan por utilizar contenidos sujetos a derechos de autor.

También defendió la identificación de los materiales generados con inteligencia artificial mediante etiquetas, marcas de agua u otros mecanismos que permitan distinguirlos de las creaciones humanas.

"Regulamos eso o corremos el riesgo de perder todo", advirtió sobre las consecuencias de permitir el uso de obras protegidas sin obligaciones económicas o legales.

Los desafíos para el derecho de autor

Rafael Ferraz, de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, coincidió en la necesidad de establecer mecanismos para identificar los contenidos generados o transformados mediante inteligencia artificial.

Explicó que el crecimiento de los productos sintéticos obliga a determinar el grado de intervención humana en las creaciones y las condiciones para su protección legal.

El especialista también destacó la importancia de las sociedades de gestión colectiva en la negociación de licencias y la definición de tarifas para los nuevos usos tecnológicos.

Sin embargo, advirtió que los titulares de derechos deben actuar con cautela al negociar acuerdos con empresas de inteligencia artificial.

Ferraz consideró que los creadores no deberían renunciar a posibles derechos futuros a cambio de beneficios económicos inmediatos.

Señaló que existe una diferencia entre autorizar el uso de obras para entrenar modelos de inteligencia artificial y permitir la explotación comercial de los contenidos que posteriormente produzcan esos sistemas.

España defiende la gestión colectiva

Carmen Páez Soria, secretaria general de Cultura de España, afirmó que la inteligencia artificial representa uno de los principales desafíos para las organizaciones encargadas de administrar los derechos de autor.

La funcionaria sostuvo que los creadores deben mantener el control sobre sus obras, tanto durante el entrenamiento de modelos tecnológicos como en la explotación de contenidos sintéticos derivados de ellas.

Recordó que la regulación europea contempla mecanismos para que los titulares puedan reservar sus obras frente a determinadas actividades de minería de textos y datos.

No obstante, reconoció que esos procedimientos pueden resultar complejos para los autores individuales, quienes frecuentemente carecen de recursos para negociar directamente con las grandes plataformas.

En ese contexto, defendió la importancia de las sociedades de gestión colectiva como instrumentos de representación y negociación.

Páez también señaló que la inteligencia artificial ofrece oportunidades para mejorar el funcionamiento de estas entidades.

Entre sus posibles beneficios mencionó la automatización de procesos, una mayor transparencia y mecanismos más eficientes para distribuir los ingresos correspondientes a los derechos de autor.

Sin embargo, insistió en que estas ventajas no eliminan los riesgos asociados al uso masivo de obras protegidas.

Un nuevo escenario para los creadores

Durante el debate, los especialistas coincidieron en que las organizaciones de gestión colectiva tendrán una responsabilidad creciente frente al desarrollo de la inteligencia artificial.

Su capacidad para representar a los autores, negociar licencias, establecer mecanismos de remuneración e identificar contenidos protegidos será determinante para afrontar los cambios tecnológicos.

También destacaron la necesidad de fortalecer los marcos regulatorios y promover acuerdos que permitan aprovechar las oportunidades de la innovación sin perjudicar los derechos económicos y morales de los creadores.

El encuentro puso de relieve que el futuro del derecho de autor dependerá, en buena medida, de la capacidad de los gobiernos, las empresas tecnológicas y las organizaciones de gestión colectiva para establecer reglas claras sobre el uso de las obras en la economía digital.