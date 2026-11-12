Muere la actriz Regina Torné, recordada por su papel de "Mamá Elena" en "Como agua para chocolate"

La actriz mexicana Regina Torné en una imagen de archivo. ( ASOCIACIÓN NACIONAL DE ACTORES DE MÉXICO (ANDA) )

La actriz mexicana Regina Torné, reconocida por interpretar a Mamá Elena en la película "Como agua para chocolate" (1992), falleció a los 82 años, según informó la Asociación Nacional de Actores (ANDA), que compartió una esquela para comunicar la noticia.

Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas de su muerte. La intérprete nació en Villahermosa, Tabasco, en 1944, y desde temprana edad fue enviada por sus padres a estudiar a Estados Unidos, donde permaneció hasta alcanzar la mayoría de edad.

Aunque alcanzó reconocimiento por su trabajo actoral, Torné inició su carrera artística como cantante de jazz a los 18 años, convirtiéndose en una de las primeras mexicanas en incursionar en este género. Posteriormente, también exploró el bolero.

Su incursión en la actuación llegó dos años después de sus inicios musicales, etapa en la que adoptó el nombre artístico de Regina Torné, dejando atrás su nombre de nacimiento, Rosa del Pilar Martina Incháustegui Anaya.

Durante las décadas de los sesenta y setenta participó en diversas producciones cinematográficas, entre ellas "Sólo de noche vienes" (1966), "Alias, el Rata" (1966), "Adiós, cuñado" (1967), "Las luchadoras contra el robot asesino" (1969) y "Mujeres de medianoche" (1969). También formó parte de películas de la saga del luchador Blue Demon.

Sin embargo, uno de sus papeles más recordados llegó en 1992, cuando interpretó a Mamá Elena en "Como agua para chocolate", película dirigida por Alfonso Arau. Su actuación como la estricta matriarca de la familia De la Garza le valió el Premio Ariel en la edición número 34.

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En televisión también construyó una trayectoria con participaciones en telenovelas como " Agujetas de color de rosa " (1994), " El amor no es como lo pintan " (2000), "Como en el cine" (2001) y " La loba " (2010).

" (1994), " " (2000), "Como en el cine" (2001) y " " (2010). Con su partida, el cine y la televisión mexicana despiden a una actriz que dejó una huella en la industria del entretenimiento gracias a una carrera que abarcó la música, la pantalla grande y las telenovelas.

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