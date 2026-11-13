El festival Cultura en el Sur celebra la diversidad cultural de seis provincias
Dionisio Blanco, destacado pintor dominicano, es el homenajeado en esta edición del festival
El ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, encabezó este jueves el acto inaugural del festival Cultura en el Sur, que se desarrolla del 13 al 15 de noviembre en el recinto de Azua de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), como una iniciativa destinada a promover las expresiones artísticas, las tradiciones y la identidad cultural de las provincias de esta región del país.
Salcedo destacó la importancia de estos encuentros como espacios para poner en valor la riqueza cultural de las distintas demarcaciones del país, visibilizar sus manifestaciones artísticas y fortalecer los vínculos entre cultura y territorio, en consonancia con la política de descentralización cultural que impulsa el Ministerio de Cultura.
El festival Cultura en el Sur reúne a instituciones, autoridades, artistas y representantes de las provincias de San Cristóbal, Peravia, Azua, San José de Ocoa, San Juan y Elías Piña en una celebración de su diversidad y riqueza cultural.
El acto contó con la presencia del director del recinto de la UASD en Azua, Francisco Ramírez; el alcalde de Azua de Compostela, Rafael Antonio Hidalgo; la gobernadora provincial, Sahiana Quezada; y la senadora Lía Díaz, además de representantes del sector cultural y autoridades de las provincias participantes.
Dedicación a Dionisio Blanco
La presente edición del festival está dedicada al pintor Dionisio Blanco, nacido en San Cristóbal el 9 de octubre de 1953, cuya trayectoria ha dejado una importante huella en las artes visuales dominicanas.
Formado en la Escuela Nacional de Bellas Artes, donde recibió la influencia del maestro Jaime Colson, Blanco ha desarrollado una reconocida carrera como artista y docente, con exposiciones en museos, galerías y centros culturales de la República Dominicana, el Caribe, América Latina, Israel y Estados Unidos.
En 2026 recibió el Premio Nacional de Artes Visuales, otorgado por el Ministerio de Cultura.
- La apertura del festival Cultura en el Sur incluyó una presentación artística del Ballet Folclórico Ramón Madora, de Azua. La ceremonia dio inicio a esta celebración, cuya programación busca promover las expresiones artísticas y las tradiciones de las provincias participantes, así como contribuir al fortalecimiento de su identidad cultural.