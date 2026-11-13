El festival Cultura en el Sur celebra la diversidad cultural de seis provincias

El ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, durante la inauguración del festival. ( CEDIDA POR EL MINISTERIO DE CULTURA )

El ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, encabezó este jueves el acto inaugural del festival Cultura en el Sur, que se desarrolla del 13 al 15 de noviembre en el recinto de Azua de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), como una iniciativa destinada a promover las expresiones artísticas, las tradiciones y la identidad cultural de las provincias de esta región del país.

Salcedo destacó la importancia de estos encuentros como espacios para poner en valor la riqueza cultural de las distintas demarcaciones del país, visibilizar sus manifestaciones artísticas y fortalecer los vínculos entre cultura y territorio, en consonancia con la política de descentralización cultural que impulsa el Ministerio de Cultura.

El festival Cultura en el Sur reúne a instituciones, autoridades, artistas y representantes de las provincias de San Cristóbal, Peravia, Azua, San José de Ocoa, San Juan y Elías Piña en una celebración de su diversidad y riqueza cultural.

El acto contó con la presencia del director del recinto de la UASD en Azua, Francisco Ramírez; el alcalde de Azua de Compostela, Rafael Antonio Hidalgo; la gobernadora provincial, Sahiana Quezada; y la senadora Lía Díaz, además de representantes del sector cultural y autoridades de las provincias participantes.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/13/whatsapp-image-2026-11-12-at-75737-pm-1-e12e72df.jpeg El ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, conversa con el artista visual Dionisio Blanco, Premio Nacional de Artes Visuales 2026. Los acompañan Joel Gonel, presidente del Colegio Dominicano de Artistas Plásticos, y el viceministro de Cultura, Amaury Sánchez. (CEDIDA POR EL MINISTERIO DE CULTURA)

Dedicación a Dionisio Blanco

La presente edición del festival está dedicada al pintor Dionisio Blanco, nacido en San Cristóbal el 9 de octubre de 1953, cuya trayectoria ha dejado una importante huella en las artes visuales dominicanas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/13/whatsapp-image-2026-11-12-at-75736-pm-1-8763d370.jpeg De derecha a izquierda: Ana María Castillo, gobernadora de San Juan; Pura Casilla, gobernadora de San Cristóbal; Sahiana Quezada Melo, gobernadora de Azua; Roberto Ángel Salcedo, ministro de Cultura; Ángela Yadira Bez, gobernadora de Peravia, y Amígdala de los Santos, gobernadora de Elías Piña. (CEDIDA POR EL MINISTERIO DE CULTURA)

Formado en la Escuela Nacional de Bellas Artes, donde recibió la influencia del maestro Jaime Colson, Blanco ha desarrollado una reconocida carrera como artista y docente, con exposiciones en museos, galerías y centros culturales de la República Dominicana, el Caribe, América Latina, Israel y Estados Unidos.

En 2026 recibió el Premio Nacional de Artes Visuales, otorgado por el Ministerio de Cultura.

La apertura del festival Cultura en el Sur incluyó una presentación artística del Ballet Folclórico Ramón Madora, de Azua. La ceremonia dio inicio a esta celebración, cuya programación busca promover las expresiones artísticas y las tradiciones de las provincias participantes, así como contribuir al fortalecimiento de su identidad cultural.