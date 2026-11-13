UASD publica el libro Ópera Prima: apuntes para el cine dominicano

Leo Silverio, Anitza Gutierrez, Angela Caba y Agustín Córtes. ( CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES )

La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), a través de la Escuela de Cine, Televisión y Fotografía (ECTF), de la Facultad de Artes (FA), publicó el libro "Ópera prima: apuntes para el cine dominicano," del cineasta, escritor y docente audiovisual, maestro Leo Silverio.

La actividad, celebrada en el Museo de la Rectoría de la Academia, reunió a autoridades académicas, docentes, estudiantes, profesionales del sector cinematográfico e invitados especiales, en un espacio de intercambio sobre la importancia de documentar, estudiar y fortalecer el pensamiento cinematográfico dominicano.

La decana de la Facultad de Artes, doctora Zoila Anitza Gutiérrez González, tras encabezar el evento, destacó el valor del cine como una herramienta para contar historias, examinar la realidad y reconocer las diversas maneras de vivir y sentir que convergen en la sociedad dominicana.

Asimismo, felicitó al maestro Silverio por poner sus conocimientos al servicio de las nuevas generaciones y contribuir, mediante la publicación, al fortalecimiento del cine dominicano.

Durante su intervención, Silverio explicó que la motivación principal para escribir la obra surgió de la necesidad de contar con un texto que abordara la historia y las particularidades del cine dominicano desde su propia realidad, tomando en consideración que buena parte de la bibliografía cinematográfica disponible tradicionalmente ha estado centrada en las experiencias de otros países.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/13/whatsapp-image-2026-11-12-at-84945-pm-fe211517.jpeg Portada de la obra. (CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES)

El autor señaló que, resulta fundamental conocer los procesos históricos y el desarrollo de las grandes industrias cinematográficas internacionales, pero es necesario disponer de materiales que permitan comprender el surgimiento, la evolución y las características de la cinematografía nacional.

En ese sentido, explicó que Ópera Prima: apuntes para el cine dominicano aborda aspectos propios de la industria local, entre ellos los organismos reguladores, las asociaciones profesionales y las instituciones que intervienen en el desarrollo del sector, con el propósito de ofrecer a los lectores una perspectiva cercana a su realidad.

Asimismo, el autor de la obra destacó la importancia que ha adquirido la formación cinematográfica en las universidades dominicanas, especialmente a partir de la promulgación de la Ley de Cine de 2010, la cual contribuyó a impulsar el desarrollo de programas académicos y espacios especializados para la enseñanza del séptimo arte.

Sobre el autor

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/13/whatsapp-image-2026-11-12-at-84950-pm-1-7b54f914.jpeg Eleuterio Silverio (CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES)

El autor de la obra, oriundo de la ciudad de Santiago de los Caballeros, cuyo nombre de pila es Eleuterio Silverio, destaca por sus diferentes roles en el ámbito del cine: guionista, director, productor de cine y televisión, escritor y docente audiovisual.

Se formó en la Escuela de Cine de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y amplió sus conocimientos mediante estudios de producción de programas educativos para televisión en España y programas de formación de formadores.

En su trayectoria cinematográfica figuran la dirección y el guión del largometraje Duarte, traición y gloria (2014), así como la realización de documentales como:

Sopla

Tavito

Sopla

Caminos de sal

Un siglo de cine

El barón del cementerio

Lorca nunca vino a visitarme