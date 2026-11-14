Herederos de coleccionista judío reclaman un Van Gogh valorado en US$180 millones

La pintura, titulada Châtaigniers en Fleurs (Castaños en flor) de Vincent van Gogh, está valorada en 180 millones de dólares. ( VINCENT VAN GOGH, PUBLIC DOMAIN, VIA WIKIMEDIA COMMONS )

Los herederos de un antiguo propietario judío de una pintura de Vincent van Gogh solicitaron a Sotheby´s retirar la obra de una subasta prevista para la próxima semana en Manhattan, alegando que fue vendida bajo coacción en 1936 como consecuencia de la persecución nazi.

La pintura, titulada Châtaigniers en Fleurs (Castaños en flor), está valorada en 180 millones de dólares, una estimación que supera cualquier precio alcanzado anteriormente por una obra del artista neerlandés en una subasta pública.

Realizada en 1890 en Auvers-sur-Oise, cerca de París, pertenece al último período creativo de Van Gogh, quien murió en julio de ese año a los 37 años.

La obra constituye la principal atracción de las subastas de otoño de Sotheby´s en Nueva York y cuenta con una garantía financiera que asegura un precio mínimo de venta.

Sin embargo, la reclamación de los descendientes introduce un conflicto sobre la legitimidad de la transacción realizada en 1936, cuando numerosos coleccionistas judíos europeos se vieron obligados a desprenderse de sus bienes debido a la persecución del régimen de Adolf Hitler.

Los herederos sostienen que aquella venta no fue voluntaria y reclaman que se suspenda la subasta.

Debate sobre restitución

El caso reabre el debate sobre la restitución de obras de arte vinculadas al expolio nazi, una controversia que continúa afectando al mercado internacional del arte más de ocho décadas después de la Segunda Guerra Mundial.