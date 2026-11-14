"¿Dónde están los millones?": la producción de Miss Universo en Puerto Rico genera críticas

Parte de las candidatas de la edición 75 de Miss Universo, que se celebra en Puerto Rico. ( INSTAGRAM @MISSUNIVERSE )

La llegada de las candidatas de Miss Universo a Aguadilla, en el oeste de Puerto Rico, prometía convertirse en una oportunidad para mostrar el potencial turístico y cultural de una región que busca mayor protagonismo en la agenda de grandes acontecimientos internacionales.

Sin embargo, la primera actividad oficial del certamen en el municipio terminó generando críticas sobre la producción, la inversión económica y la organización.

En redes sociales y entre seguidores del concurso comenzaron a surgir interrogantes sobre el resultado de la actividad.

"¿Dónde están los millones?" y "¿Dónde está la producción prometida?" son algunas de las expresiones que reflejan el descontento de quienes esperaban una presentación con mayor despliegue visual y una puesta en escena acorde con la dimensión internacional del evento.

La recepción de las participantes tuvo lugar en un espacio playero de Aguadilla, donde se instaló una tarima y una pasarela para darles la bienvenida. Debido a la sencillez del montaje, parte del público consideró que la experiencia no respondió a la imagen que esperaba de un certamen de esta categoría.

¿Quién organizó?

Uno de los temas que ha despertado interés es quién estuvo a cargo de la organización. Entre los comentarios que han circulado se señala que la actividad habría sido coordinada por el Municipio Autónomo de Aguadilla y no directamente por la organización de Miss Universo. Sin embargo, esta información no ha sido confirmada oficialmente.

Tampoco se han ofrecido detalles sobre las responsabilidades de cada entidad, los acuerdos establecidos ni los recursos utilizados para llevar a cabo la bienvenida.

Las preguntas sobre el presupuesto han sido otro punto de discusión. Aunque se han mencionado inversiones millonarias relacionadas con el certamen, esto no significa que todo ese dinero estuviera destinado a la actividad realizada en Aguadilla.

Para conocer cuánto costó la producción y de dónde salieron los fondos, sería necesario revisar los contratos, las partidas presupuestarias y los gastos correspondientes. Hasta el momento, no hay información suficiente para señalar que se haya producido un mal manejo de los recursos.

La actividad también había generado expectativas por tratarse de una oportunidad para llevar un evento internacional fuera del área metropolitana de San Juan. Aguadilla, conocido por sus playas y atractivos turísticos, tenía la posibilidad de mostrar otra cara de Puerto Rico ante visitantes y seguidores del concurso.

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