"La ciguapa" cobra vida en el Teatro Nacional

Laura Isabel Fernández y Alexander Duval, protagonistas del ballet "La ciguapa", interpretan a la misteriosa criatura y a El Pilonero en una historia de amor imposible. ( DANIA ACEVEDO/DANIA ACEVEDO )

La magia, el misterio y la fuerza de las raíces dominicanas cobraron vida en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito, con el estreno mundial de La ciguapa, un ballet original concebido y coreografiado por la maestra Alina Abreu, con el que celebra sus 40 años de trayectoria artística y reafirma su compromiso con el desarrollo de la danza y la identidad cultural dominicana.

La producción constituye un aporte al repertorio de la danza escénica nacional, al transformar una de las leyendas más emblemáticas del imaginario popular en una propuesta coreográfica que conjuga la técnica del ballet clásico, la expresión teatral y la riqueza de las tradiciones dominicanas.

A través de un lenguaje escénico cargado de simbolismo, sensibilidad y misterio, La ciguapa transporta al espectador a las profundidades de la Cordillera Central, donde la naturaleza, las creencias ancestrales y las emociones humanas se entrelazan para dar vida a una historia de amor imposible.

La bailarina Laura Isabel Fernández, en el papel protagónico de La ciguapa, ofrece una interpretación en la que combina delicadeza, fuerza expresiva y dominio técnico. Su presencia escénica transmite la esencia enigmática de este ser legendario, cuya naturaleza indómita se transforma ante el descubrimiento del amor.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/15/alina4-566e025c.jpeg La maestra Alina Abreu celebra sus 40 años de trayectoria artística con el estreno mundial del ballet "La ciguapa", presentado en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/15/alina-155035c5.jpeg Alina Abreu, junto al elenco y los protagonistas del ballet "La ciguapa", durante el cierre de la presentación en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito, con la que celebró sus 40 años de trayectoria artística. (DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/15/alina-2f2877ca.jpeg La maestra Alina Abreu comparte el escenario con los protagonistas y el resto del elenco al finalizar la presentación de "La Ciguapa", obra con la que celebra sus 40 años de trayectoria artística. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) ‹ >

Protagonistas y personajes

La larga cabellera, los movimientos fluidos y la particular gestualidad del personaje evocan el misterio de las ciguapas y su característico caminar de pies invertidos.

La transformación de la protagonista bajo la luz de la luna constituye uno de los momentos de mayor simbolismo de la propuesta coreográfica, cuando el lenguaje del ballet clásico expresa su despertar a una nueva dimensión humana.

Junto a ella, el bailarín Alexander Duval interpreta a El Pilonero, un joven de la Cordillera Central de los años cincuenta que desafía el temor y las creencias de su pueblo al enamorarse de la misteriosa criatura.

Duval aporta a su personaje una combinación de fortaleza, sensibilidad interpretativa y dominio técnico, dando vida a un hombre que se enfrenta a lo desconocido impulsado por un sentimiento capaz de desafiar las leyes de dos mundos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/15/ciguap6-08276a4b.jpeg Integrantes del elenco de "La ciguapa" durante una de las escenas del ballet presentado en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/15/ciguapa-1bcc6833.jpeg Los bailarines dan vida a las tradiciones y leyendas de la Cordillera Central durante una de las escenas colectivas de "La ciguapa". (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/15/ciguapa5-21768482.jpeg Una de las escenas del ballet "La ciguapa", que combina danza clásica, expresión teatral y elementos de la tradición popular dominicana. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) ‹ >

Un encuentro entre la leyenda y el amor

Desarrollado en un acto y siete escenas, el ballet narra una historia de amor prohibido en la que convergen las tradiciones populares, el misterio de la montaña y la lucha entre el deseo y el destino.

La trama comienza durante una celebración de la cosecha del café, cuando los relatos de las abuelas despiertan la curiosidad de un grupo de jóvenes que decide aventurarse en las profundidades de la montaña.

Allí, bajo la luz de la luna llena, se produce el encuentro entre un joven del pueblo y una ciguapa, dando inicio a un romance que desafía las leyes ancestrales de su especie.

Este amor imposible desencadena una serie de acontecimientos sobrenaturales marcados por el juicio, la separación, el olvido y el sacrificio, en una historia donde la fuerza del amor se enfrenta a los mandatos de un mundo mágico.

La presencia del Espíritu de la Montaña, interpretado por Laura Cadete, aporta una dimensión mística y simbólica a la narración, convirtiéndose en una figura esencial dentro del universo espiritual de la obra.

Bajo la dirección teatral de Waddys Jáquez, la producción integra la danza, la actuación y los recursos escénicos en una narrativa que permite al espectador adentrarse en el universo de la leyenda.

La música original, compuesta por Junior Basurto Lomba, constituye otro de los pilares de esta creación. Su propuesta sonora acompaña la evolución de los personajes y enriquece la atmósfera de misterio, emoción y espiritualidad que envuelve la historia.

El vestuario, concebido por Magaly Rodríguez, contribuye a construir un universo visual en el que las texturas, los colores y las formas evocan la naturaleza, las tradiciones y la identidad dominicana.

Elementos escénicos

En la puesta en escena también destaca el trabajo del diseñador Leonel Lirio, responsable del vestuario del personaje del Espíritu de la Montaña, una pieza que contribuye a representar visualmente el misticismo de la naturaleza dominicana.

La propuesta escenográfica de Fidel López y el diseño de iluminación de Emmanuel Ferry desempeñan un papel esencial en la creación del universo mágico de La ciguapa.

La escenografía transporta al espectador a las profundidades de la Cordillera Central, recreando una atmósfera donde la naturaleza, el misterio y la fantasía cobran vida.

Trayectoria de Alina Abreu

Por su parte, la iluminación de Ferry se convierte en un recurso narrativo que acentúa las emociones, revela los contrastes entre el mundo humano y el sobrenatural y envuelve cada escena en una dimensión visual que complementa la coreografía.

Ambos artistas contribuyen a una puesta en escena de riqueza estética y sensibilidad teatral, a la que se suma el diseño y la mezcla de audio realizados por Ariel Ramos, de LuxArt.

Cuarenta años de pasión y compromiso

Más allá de su dimensión artística, "La Ciguapa" representa un acontecimiento significativo en la trayectoria de Alina Abreu, quien ha dedicado cuatro décadas a la formación de generaciones de bailarines, la creación coreográfica y la producción de espectáculos que han contribuido al fortalecimiento de las artes escénicas en la República Dominicana.

Con esta nueva creación, Abreu reafirma su convicción de que la danza es también un vehículo para preservar la memoria colectiva, honrar las raíces y transmitir a las nuevas generaciones la riqueza de la identidad cultural dominicana.

"La Ciguapa" se convierte así en una celebración de la creatividad nacional y en un homenaje a esas historias que, transmitidas de generación en generación, continúan habitando la imaginación popular.

"Hay recuerdos de la infancia que nos acompañan toda la vida y que, con el tiempo, encuentran su manera de convertirse en arte. Celebrar cuarenta años en la danza es volver a las raíces y agradecer a quienes han dado sentido a este camino", dijo

Agregó: " Al imaginar la obra que daría vida a este aniversario, sentí que La Ciguapa reunía todo lo que quería compartir: los recuerdos de mi infancia, el amor por mi familia y la conexión con nuestra tierra. Hoy, aquella fascinación se convierte en una creación que celebra también a las generaciones de alumnos que hemos visto crecer. Con ellos hemos compartido esfuerzos, desafíos, descubrimientos y la alegría de llegar juntos al escenario. En esta obra se encuentran mi historia y la historia que hemos construido juntos", expresó Alina Abreu en sus palabras de agradecimiento.

De esta manera, una leyenda nacida de la tradición oral encuentra, a través de la música , el movimiento y la emoción, una nueva forma de permanecer viva en la escena dominicana.

nacida de la oral encuentra, a través de la , el y la emoción, una nueva forma de permanecer viva en la escena dominicana. Pie de foto: La maestra Alina Abreu celebra sus 40 años de trayectoria artística con el estreno mundial del ballet "La Ciguapa", presentado en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito.