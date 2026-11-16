La magia de la Navidad llegará al Parque Iberoamérica con "El sueño de Clara", una nueva versión del clásico ballet "El Cascanueces" que Ballet Concierto Dominicano presentará los días 4, 5 y 6 de diciembre, en el anfiteatro Nuryn Sanlley, con funciones gratuitas dirigidas a toda la familia.

Los detalles fueron ofrecidos durante un encuentro en el bar del Teatro Nacional, donde Carlos Veitía, quien encabeza esta propuesta.

Explicó que la iniciativa forma parte de las actividades con las que la Fundación Ballet Concierto Dominicano celebra sus 45 años de trayectoria artística y de formación de bailarines en el país.

La producción reunirá a integrantes activos de la compañía, entre bailarines experimentados, figuras destacadas de la danza dominicana y nuevos talentos que asumirán papeles importantes. También participarán estudiantes de la academia, quienes interpretarán los personajes infantiles y juveniles de la historia.

Durante la presentación de la propuesta, Veitía explicó que esta versión tendrá una duración aproximada de 50 minutos, sin intermedio, y ha sido concebida para que niños y adultos puedan disfrutar de la historia y conectar con los valores que transmite.

"El sueño de Clara" retoma el universo del relato de E. T. A. Hoffmann, popularizado a través de las adaptaciones que han contribuido a convertirlo en uno de los ballets más emblemáticos de la temporada navideña.

El montaje apuesta por combinar la técnica y la expresión artística de sus bailarines con recursos tecnológicos y una puesta en escena que acompañará el desarrollo de la coreografía.

Funciones gratuitas y presentaciones especiales

Las funciones gratuitas están programadas para las 6:00 de la tarde, los días 4, 5 y 6 de diciembre. Para acceder será necesario retirar previamente los brazaletes disponibles en las oficinas del Parque Iberoamérica, en horario regular.

Debido a la demanda que ha generado la iniciativa, la organización anunció también presentaciones adicionales a las 8:00 de la noche durante esas mismas fechas, pero con un costo de colaboración a beneficio de la Fundación Ballet Concierto Dominicano. Las entradas estarán disponibles a través de la plataforma Uepa Tickets.

Lissette Troncoso, quien fue la moderadora de la velada, explicó que la incorporación de estas presentaciones busca ofrecer una alternativa a las personas que no logren conseguir brazaletes para las funciones gratuitas y, al mismo tiempo, contribuir con los gastos que implica una producción de esta naturaleza.

La representante destacó que el aporte permitirá respaldar el trabajo artístico y técnico necesario para llevar el espectáculo al público.

Una trayectoria de 45 años

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/17/img-20261116-wa0382-b5612491.jpg Sarah Esteva y Carmen Heredia. (JUAN GUIO)

La presentación también sirvió para recordar la historia de Ballet Concierto y su contribución al desarrollo de la danza clásica en República Dominicana.

Carmen Heredia, pasada directora del Teatro Nacional quien ha estado vinculada a distintas etapas de la institución, resaltó la importancia de llevar este tipo de espectáculos fuera de los escenarios tradicionales y acercarlos a nuevos públicos.

"Nadie puede amar lo que no conoce", expresó al referirse al valor de iniciativas que permiten que personas que habitualmente no asisten a presentaciones de ballet tengan la oportunidad de descubrir esta manifestación artística.

Heredia felicitó a Veitía y a los bailarines que participarán en esta nueva producción, al tiempo que recordó los años de colaboración y las distintas versiones de "El Cascanueces" presentadas a lo largo de la trayectoria de la compañía.

La iniciativa cuenta con el respaldo de la Alcaldía del Distrito Nacional, que facilita el espacio del Parque Iberoamérica, así como de colaboradores y patrocinadores que hacen posible el montaje.