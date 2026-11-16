Jesús Peña Vásquez presenta tres libros sobre psicología, espiritualidad y crítica social

El escritor Jesús Peña Vásquez presentó sus nuevos libros acompañado de invitados y relacionados con el ámbito académico y cultural. ( CEDIDA POR JESÚS PEÑA VÁSQUEZ )

El escritor y académico dominicano Jesús Peña Vásquez presentó tres nuevos libros en un encuentro dedicado a su producción literaria: De la fragilidad a la plenitud, Caminando con pies de barro y El imperio de la apariencia.

Las publicaciones abordan temas relacionados con la salud emocional, la espiritualidad, la condición humana y el comportamiento de las estructuras de poder.

Durante la actividad, la presentación de las obras estuvo a cargo de Luis Alberto Ventura Llano, quien repasó la trayectoria profesional del autor y explicó los principales planteamientos de cada publicación.

Peña Vásquez es licenciado en Psicología y cuenta con maestrías y especializaciones en docencia, metodología e investigación, acompañamiento psicoespiritual e interpretación bíblica. Su experiencia profesional incluye la gestión de proyectos educativos, la dirección de centros, la docencia universitaria y el trabajo en iniciativas de formación y acompañamiento social.

Tres publicaciones sobre la experiencia humana y sus desafíos

En De la fragilidad a la plenitud: reflexiones de acompañamiento psicoespiritual, el autor aborda los procesos de sanación interior desde la psicología y la espiritualidad. El libro plantea una reflexión sobre cómo reconocer y afrontar las heridas emocionales, aceptar la vulnerabilidad y encontrar herramientas para transitar situaciones difíciles.

La obra también está dirigida a profesionales y personas vinculadas al acompañamiento humano, entre ellos terapeutas, educadores, líderes espirituales y agentes pastorales.

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El segundo título, Caminando con pies de barro, parte de la metáfora bíblica del alfarero y el barro para desarrollar diez temas relacionados con la fe y la vida cotidiana. Entre ellos figuran la humildad, el sufrimiento, la solidaridad, la gratitud y la capacidad de reconocer las propias limitaciones.

A través de estas reflexiones, Peña Vásquez examina la vulnerabilidad como una característica inherente a la experiencia humana y plantea la importancia de los vínculos y el acompañamiento en los momentos de dificultad.

La tercera publicación, El imperio de la apariencia, se adentra en el análisis social y cuestiona la manera en que la imagen y la percepción pública pueden influir en el reconocimiento y el ejercicio del poder.

El ensayo recurre a planteamientos de Nicolás Maquiavelo, la psicología social y la ética para examinar fenómenos como el efecto Dunning-Kruger y la tendencia a privilegiar el carisma, la apariencia y la obediencia por encima de la preparación y el mérito.

También aborda el papel de las instituciones en la reproducción de estas dinámicas y propone un modelo de liderazgo ético-transformacional, sustentado en el pensamiento crítico, la responsabilidad y la capacidad de generar cambios.

Con esta trilogía, Jesús Peña Vásquez incorpora a su producción editorial tres líneas de reflexión: el acompañamiento psicoespiritual, la vulnerabilidad desde la fe y el análisis crítico de la sociedad y sus modelos de liderazgo.