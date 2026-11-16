Miss World, Joheirry Mola, promueve la educación y la salud mental juvenil en su visita a Nueva York

La dominicana Joheirry Mola durante su visita a la sede de las Naciones Unidas. ( SUMINISTRADA )

Miss World 2026, la dominicana Joheirry Mola, desarrolló una agenda institucional, educativa y comunitaria durante su visita a Nueva York y Nueva Jersey, donde compartió con estudiantes, autoridades, representantes diplomáticos y líderes comunitarios.

Uno de los momentos más destacados fue su visita a la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, donde sostuvo un encuentro con el doctor Felipe Paullier, secretario general adjunto de las Naciones Unidas para Asuntos de la Juventud, con quien abordó temas fundamentales para el bienestar de las nuevas generaciones, entre ellos el acceso a la educación y la salud mental juvenil.

Durante la conversación se destacó la importancia de impulsar iniciativas que permitan a niños, adolescentes y jóvenes expresar libremente sus inquietudes, hablar sobre su bienestar emocional y encontrar espacios seguros donde puedan sentirse escuchados, comprendidos y acompañados.

También se abordó la necesidad de visibilizar los desafíos de salud mental que enfrenta la juventud y fomentar una cultura de apoyo, diálogo y prevención, sin temor al juicio o la discriminación.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/16/joheirry-4-e2e91829.jpg Miss World 2026 en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. (SUMINISTRADA)

En este contexto, Mola presentó Voices of Tomorrow (Voces del mañana), iniciativa educativa inspirada en su experiencia como maestra, que busca facilitar el aprendizaje del inglés y fortalecer las habilidades de comunicación y autoestima de niños y adolescentes de comunidades con recursos limitados.

Asimismo, compartió la visión de Beauty With a Purpose (Belleza con propósito), el emblemático programa social de Miss World, liderado por Julia Morley.

Por invitación del embajador Wellington Bencosme, representante permanente de la República Dominicana ante las Naciones Unidas, realizó un recorrido por las instalaciones de la organización, incluyendo el Salón de la Asamblea General, donde están representados sus 193 Estados miembros.

También sostuvo un encuentro diplomático con el embajador para intercambiar impresiones sobre la proyección internacional de la juventud dominicana y su compromiso con las causas sociales.

Encuentros con estudiantes

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/16/joheirry-9820b812.jpeg Joheirry Mola durante su visita a escuela de Nueva York. (SUMINISTRADA)

Como parte de su agenda educativa, Mola visitó las escuelas públicas Learning to Play y P.S. 132 Juan Pablo Duarte, en Nueva York, donde fue recibida por cerca de 400 estudiantes.

En un encuentro interactivo, dos alumnos asumieron el papel de entrevistadores y conversaron con ella sobre su infancia, su trayectoria académica y los retos que enfrentó durante sus años escolares.

La Miss World compartió sus propias experiencias, incluyendo las dificultades que tuvo, motivándolos a no rendirse ante los desafíos académicos, creer en sus capacidades y mantener la disciplina para alcanzar sus objetivos. Al finalizar, firmó cerca de 400 fotografías y compartió personalmente con los estudiantes.

Su recorrido educativo también incluyó una visita a Williams University, en Nueva Jersey, donde compartió un mensaje de motivación sobre la preparación académica, la perseverancia y la importancia de construir metas desde temprana edad.

Arte como herramienta de transformación social

En Nueva York, Joheirry Mola visitó People´s Theatre Project, organización dedicada a impulsar la educación y la inclusión comunitaria a través de las artes escénicas.

Allí participó en un conversatorio junto a Mino Lora, líder de la organización, y la concejal Carmen De La Rosa, en un encuentro con miembros de la comunidad, representantes de organizaciones sin fines de lucro y líderes sociales.

El diálogo abordó la importancia de fortalecer la educación a través del arte y generar oportunidades para que niños y jóvenes desarrollen sus talentos, creatividad y capacidades.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/16/joheirry-3-4d497b69.jpg Carol Cuadrado, Joheirry Mola y Richard J. Helldobler. (SUMINISTRADA)

Reconocimientos

Durante su recorrido por Nueva Jersey, Joheirry Mola recibió dos importantes distinciones: las Llaves de las Ciudades de Passaic y Paterson, entregadas de manos de los respectivos alcaldes en sus City Halls.

De igual modo fue reconocida por congresistas y concejales de ambas comunidades, además de recibir una distinción de Williams University, en reconocimiento a su trayectoria, liderazgo y compromiso con la educación y las causas sociales.

Sueño de abrir su propia escuela

Maestra de profesión, Mola ha convertido la educación en uno de los pilares de su reinado. A través de Voices of Tomorrow, busca ampliar las oportunidades de aprendizaje del inglés, expresión oral y desarrollo personal para niños y adolescentes.

Durante sus encuentros también compartió uno de sus mayores sueños: abrir su propia escuela en la República Dominicana, donde los niños puedan aprender mediante el arte, la exploración, las preguntas, el juego y la creatividad.

La agenda internacional de Joheirry Mola, Miss World 2026, continúa con nuevos compromisos y destinos alrededor del mundo. Su próximo recorrido la llevará hacia Tanzania y diferentes países de Asia, como parte de una intensa agenda internacional que contempla visitas a más de 40 países durante su reinado.

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