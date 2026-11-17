Candestino está pensado para que perros y humanos disfruten juntos de la música en directo. ( CEDIDA POR LOS ORGANIZADORES )

Candestino, los conciertos solidarios creados por el cantautor español Román Mosteiro, regresa a República Dominicana con su segunda edición en el país.

El encuentro se celebrará el domingo 29 de noviembre, a las 5:00 de la tarde, en el Parque Iberoamérica de Santo Domingo, y está pensado para que perros y humanos disfruten juntos de la música en directo.

Lo recaudado irá destinado a la Fundación La Merced.

Una historia de amor y música

Candestino nació en un paseo por A Coruña. Román caminaba con Golfo, su golden retriever, cansado de no poder dar ni asistir a conciertos junto a su inseparable amigo. Entonces imaginó un concierto al que solo se pudiera ir acompañado de un perro: un evento que cambiara las reglas del juego, un evento human friendly.

Investigando, descubrió un estudio de la Universidad de Glasgow y la Sociedad de Bienestar Animal de Escocia. Según sus conclusiones, la música influye en el comportamiento de los perros, y el reggae y el rock suave provocan sus reacciones más positivas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/17/candestino-2-d46a1a57.jpg Imagen de una de las pasadas ediciones de Candestino. (CEDIDA POR LOS ORGANIZADORES)

Román le prometió a Golfo que, si llegaba a los 16 años, le regalaría el primer Candestino. Golfo falleció el 9 de agosto de 2021, pero un par de meses después la promesa se cumplió con el primer concierto en Madrid.

Desde entonces se han celebrado múltiples ediciones en España y en el extranjero, como México y República Dominicana. Por ellas han pasado miles de perros y humanos, siempre con un escenario solidario a favor de una causa animal y con numerosos artistas invitados.

Un concierto pensado para familias perrunas

Los conciertos Candestino son acústicos y están adaptados para que perros y humanos los disfruten por igual, sin importar la edad. Los decibelios están medidos y no hay sonidos estridentes ni demasiado eléctricos.

Además, expertos en conducta canina supervisan el evento para que todos estén felices.

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