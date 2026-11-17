La reciente condena al merenguero Wilfrido Vargas y a su empresa Corporación Wilfrido Vargas, S.R.L., al pago de RD$14 millones a favor del músico Juan Valdez, por su participación creativa en "El baile del perrito", ha vuelto a colocar el derecho de autor en el centro del debate nacional.

El fallo, dictado el 28 de octubre de 2026, constituye otro capítulo de las controversias que durante décadas han enfrentado a compositores, intérpretes, productores y empresarios de la industria musical dominicana.

Sin embargo, detrás de las disputas económicas existe una discusión de mayor alcance: el reconocimiento de la autoría, la protección de las creaciones intelectuales y la evolución de la justicia dominicana en la aplicación de la Ley 65-00 sobre Derecho de Autor.

Los especialistas consultados coinciden en que el país ha avanzado en materia legislativa y judicial. No obstante, advierten que persisten dificultades relacionadas con el desconocimiento de la normativa, la interpretación de los tribunales y la documentación de las contribuciones creativas.

Wilfrido Vargas y una sentencia que abre el debate

La Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional determinó que Juan Valdez no participó únicamente como arreglista de "El baile del perrito", sino también como coautor de parte de su letra y composición musical.

Para sustentar la decisión, la jueza Nidia Victoria Jorge Taveras examinó testimonios de músicos, grabaciones originalmente conservadas en un casete y posteriormente digitalizadas, así como referencias del libro autobiográfico "Me volviste loco, Wilfrido", publicado por Vargas en 2018.

Entre los testimonios figuraron los de Ramón Orlando, Alejandro Martínez Rodríguez y Santiago Delgado Veloz. Orlando estimó que el aporte de Valdez representaba aproximadamente el 70 % de la obra, aunque el tribunal no estableció judicialmente ese porcentaje.

La indemnización comprende $12 millones por daños morales y RD$2 millones por daños patrimoniales, una suma inferior a los RD$100 millones reclamados inicialmente.

El tribunal también ordenó publicar el dispositivo de la sentencia en un periódico de circulación nacional.

La decisión corresponde a un tribunal de primer grado y puede ser recurrida. Hasta el 16 de noviembre de 2026 no se había informado públicamente sobre una eventual apelación.

No es la primera controversia alrededor de esta composición. En 2013, el compositor Winston Paulino alcanzó una conciliación con Vargas que reconoció su autoría y contempló una compensación económica de RD$13 millones.

Aunque ambas reclamaciones involucran la misma canción, responden a aportes creativos y procesos diferentes.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/16/pedro-felix-c36c916d.jpg El abogado Pedro Félix Montes de Oca, exdirector de la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA). (ARCHIVO/CEDIDA POR ADORA)

"Yo creo que, como nos enseñaron en la universidad, esto se llama una jurisprudencia de principio, porque quedó establecido que la prescripción en materia de derecho de autor se aplica a la de la ley y no prescribe conforme al Código Civil" Pedro Félix Montes de Oca Ex director de la Onda y experto en la legislación “

Pedro Félix Montes de Oca: una decisión de gran trascendencia

Para el abogado Pedro Félix Montes de Oca, exdirector de la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA) y especialista en propiedad intelectual, el reciente fallo tiene una importancia que trasciende la compensación económica.

"Y este caso de Wilfrido Vargas, ¡wow!, yo creo que es el mayor aporte que los autores van a recibir en este momento, porque se está rompiendo con un principio, se está estableciendo un principio", expresó.

Montes de Oca, vinculado al proceso judicial, considera especialmente relevante la interpretación sobre la duración de los derechos de autor y su relación con las reglas generales de prescripción.

Según explicó, la decisión aplica el principio de especialidad de la legislación autoral, al distinguir la protección de los derechos patrimoniales y morales de los plazos ordinarios previstos para determinadas reclamaciones contractuales.

"Yo creo que, como nos enseñaron en la universidad, esto se llama una jurisprudencia de principio, porque quedó establecido que la prescripción en materia de derecho de autor se aplica a la de la ley y no prescribe conforme al Código Civil", sostuvo.

Se trata de la valoración jurídica del entrevistado sobre una sentencia de primer grado, cuya interpretación todavía podría ser examinada por tribunales superiores.

Otro aspecto que destacó fue la distinción entre las funciones del arreglista y las del coautor de una composición.

"Aquí quedó claro que don Juan lo tenía todo: era arreglista, escribió letras, hizo melodías; por tanto, es coautor, independientemente del arreglo que le fuera pagado por un trabajo técnico", señaló.

Explicó que un músico contratado exclusivamente para realizar arreglos instrumentales no adquiere automáticamente la condición de coautor de la composición original.

La situación cambia cuando su participación comprende aportes originales a la letra o la melodía, bajo las condiciones jurídicas correspondientes.

Montes de Oca también resaltó que la indemnización no constituye el único elemento de la decisión, pues el tribunal valoró los daños morales atribuidos a la falta de reconocimiento del aporte creativo.

Pese al enfrentamiento judicial, aseguró que mantiene su respeto por Vargas.

"Pero nosotros siempre hemos estado en la línea de cualquier acuerdo con Wilfrido Vargas, porque lo respetamos como gloria del arte nacional", manifestó.

La justicia dominicana ha evolucionado

Al evaluar los cambios registrados desde la promulgación de la Ley 65-00, Montes de Oca sostuvo que República Dominicana dispone de una amplia plataforma jurídica de protección de la propiedad intelectual. Mencionó la participación del país en convenios internacionales y organismos relacionados con la materia, entre ellos la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). También reconoció avances en los criterios judiciales y en el tratamiento de conflictos que anteriormente encontraban mayores obstáculos. "Pero, en sentido general, la valoración, cuando uno mira de la Ley 65-00 a la fecha, es que se ha avanzado mucho", afirmó. Sin embargo, consideró necesario fortalecer la preparación especializada del Ministerio Público y establecer protocolos que contribuyan a uniformar los criterios de actuación. A su juicio, todavía existen diferencias de interpretación entre fiscales y jueces que pueden influir en el desarrollo de los expedientes. También señaló que numerosas controversias se resuelven mediante negociaciones y acuerdos antes de llegar a una sentencia.

Valerio de León: el desconocimiento provocó numerosos conflictos

El compositor Valerio de León, expresidente de la Sociedad General de Autores, Compositores y Editores Dominicanos (SGACEDOM) y actual enlace interinstitucional de la entidad, atribuye parte de los conflictos históricos al desconocimiento del valor jurídico de las colaboraciones musicales.

Recordó que durante muchos años era frecuente que músicos y compositores aportaran ideas en los estudios de grabación sin establecer acuerdos escritos sobre la titularidad de sus contribuciones.

"Muchas veces, se debía al desconocimiento de los artistas, no vamos a decir mala fe, sino al desconocimiento de lo importante que era apegarse a la regulación, a lo legal", explicó.

De León señaló que esa práctica generó situaciones en las que algunos participantes no recibieron reconocimiento por sus aportes a letras o melodías.

"O sea, al final, si yo demuestro que realmente sí participé, puse algo ahí, eso se debía reconocer. Y no se hizo. Entonces, en su momento, la persona va a reclamar", sostuvo.

El compositor considera que la Ley 65-00 contribuyó a modificar esa realidad al establecer un marco de protección para los creadores y regular la utilización de sus obras.

También destacó el trabajo educativo desarrollado por las sociedades de gestión colectiva.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/10/07/sgacedom-realiza-tercer-reparto-de-regalias.jpg Valerio de León, expresidente de la Sociedad General de Autores, Compositores y Editores Dominicanos (SGACEDOM). (DIARIO LIBRE/ARCHIVO)

"Muchas veces, el desconocimiento de artistas, no vamos a decir mala fe, sino el desconocimiento de lo importante que era apegarse a la regulación, a lo legal" Valerio de León Expresidente de Sgacedom “

El papel de Sgacedom y las sociedades de gestión

De León hizo una distinción entre los conflictos individuales por autoría y las funciones que corresponden a las sociedades de gestión colectiva.

Explicó que estas organizaciones administran determinados derechos que les han sido confiados, particularmente los relacionados con la comunicación pública de las obras.

"Cuando se trata de litigios que tienen que ver con plagio y todo eso, eso corresponde a los autores, al autor, no corresponde a la sociedad", precisó.

Por esa razón, aclaró que las controversias entre compositores sobre la titularidad de una canción no constituyen necesariamente asuntos que deban resolver las sociedades de gestión.

El dirigente resaltó, además, las jornadas de orientación dirigidas a compositores, empresarios, periodistas, fiscales y usuarios comerciales de música.

Mencionó el trabajo conjunto con la ONDA, así como las iniciativas educativas impulsadas por SGACEDOM y SODAIE.

A su entender, estas acciones han contribuido a fortalecer la conciencia sobre los derechos de autor y la confianza en las entidades encargadas de su gestión.

Edwin Espinal: sentencias que orientan, pero también generan controversias

El abogado Edwin Espinal Hernández, exdirector de la ONDA y director de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm), campus de Santiago, considera que las decisiones judiciales reflejan la evolución de la interpretación de la propiedad intelectual en República Dominicana.

"Las decisiones dictadas en el país en materia de derecho de autor son reveladoras de la creatividad interpretativa de nuestras instancias jurisdiccionales", expresó.

Espinal explicó que los tribunales han conocido controversias relacionadas con obras arquitectónicas, musicales, fotográficas, programas de computadora, contratos de cesión de derechos y explotación de contenidos en entornos digitales.

Afirmó que la diversidad de estos expedientes evidencia un mayor ejercicio de las acciones legales por parte de los titulares de derechos.

Sin embargo, advirtió que no todas las decisiones representan interpretaciones acertadas de la legislación.

Algunas, según su valoración, favorecen la seguridad jurídica, mientras otras distorsionan el sentido de determinadas disposiciones de la Ley 65-00.

El especialista también hizo una precisión sobre el alcance de los fallos.

Las decisiones del Tribunal Constitucional tienen carácter de precedente vinculante, mientras que la Suprema Corte de Justicia desempeña una función esencial en la unidad de la jurisprudencia nacional.

En cambio, las sentencias de primer y segundo grado, aunque aportan criterios relevantes, no tienen por sí solas el mismo alcance.

Esta distinción resulta particularmente importante al analizar la condena contra Wilfrido Vargas, debido a su condición de sentencia de primer grado.

https://resources.diariolibre.com/images/binrepository/edwinespinal-1_13904568_20200515141421.jpg (DIARIO LIBRE/ARCHIVO) https://resources.diariolibre.com/images/binrepository/edwinespinal-1_13904568_20200515141421.jpg ‹ ›

"Las decisiones dictadas en el país en materia de derecho de autor son reveladoras de la creatividad interpretativa de nuestras instancias jurisdiccionales" Edwin Espinal Exdirector de la Oficina Nacional de Derecho de Autor y docente “

De Shakira a Zacarías Ferreira: otras disputas musicales

El conflicto alrededor de "El baile del perrito" forma parte de una larga relación de controversias sobre autoría y utilización de composiciones musicales.

En 2007, el músico dominicano Luis Días protagonizó una disputa relacionada con "Baila en la calle" y "Hips Don't Lie", popularizada por Shakira.

El reclamo por presunto plagio terminó mediante un acuerdo extrajudicial, sin una sentencia sobre el fondo de la controversia.

Otro expediente involucró al productor musical JC Restituyo, condenado en 2021 a tres años de prisión por violaciones a la Ley 65-00 mediante su empresa Vulcano Music.

En 2024, el bachatero Anthony Santos enfrentó una reclamación relacionada con "Corazón de piedra", presentada por familiares del músico Tatico Henríquez. El proceso fue declarado inadmisible.

También destaca el enfrentamiento entre el cantante español Danny Daniel y el bachatero dominicano Zacarías Ferreira por la utilización de "Tú no correspondes", difundida en una versión titulada "Te quiero a ti".

En abril de 2025, un tribunal condenó a Ferreira al pago de RD$20 millones por el uso no autorizado de la composición.

Sin embargo, en noviembre de ese mismo año, la Segunda Sala de la Cámara Penal del Distrito Nacional anuló íntegramente la decisión por errores en la valoración de las pruebas.

La indemnización quedó sin efecto y el proceso regresó a su estado inicial para un nuevo conocimiento.

El abogado Joselito Bautista, representante de Danny Daniel, había explicado que la reclamación comprendía la grabación sin autorización, modificaciones de la obra, el cambio de título y su registro.

"El país necesita más empoderamiento en el tema del derecho de autor y la propiedad intelectual, para que haya una justicia más especializada porque ya hay demasiados casos y es un tema muy técnico", expresó el jurista a Diario Libre.

Los conflictos no se limitan a las composiciones musicales

En 2012, el artista plástico Fernando Silvestre Lemoine obtuvo una decisión favorable relacionada con la destrucción de su mural "Por ellos", realizado en 2000 en las paredes exteriores del edificio de la Lotería Nacional.

El expediente puso de relieve la protección del derecho moral de integridad, contemplado en el artículo 17 de la Ley 65-00.

Este derecho protege el vínculo del creador con su obra frente a determinadas modificaciones o actuaciones que puedan perjudicarla.

El caso demuestra que la propiedad intelectual también tiene implicaciones en la conservación de obras artísticas instaladas en espacios públicos.

Diecisiete sentencias registradas entre 2020 y 2025

Los datos del Poder Judicial obtenidos por Diario Libre mediante el Portal Único de Solicitud de Acceso a la Información Pública (SAIP) registran 17 sentencias relacionadas con derecho de autor entre 2020 y 2025 .

obtenidos por mediante el Portal Único de Solicitud de Acceso a la Información Pública (SAIP) registran relacionadas con entre . Dentro de las estadísticas suministradas, dos sentencias penales de primera instancia terminaron en condenas entre enero y julio de 2025 .

. Otros dos procesos concluyeron mediante conciliación entre 2021 y 2024 , mientras diez fueron declarados inadmisibles .

entre , mientras diez fueron declarados . Las cifras corresponden al alcance de la consulta realizada y no representan necesariamente la totalidad de las controversias tramitadas en todas las jurisdicciones .

y no representan necesariamente la totalidad de las controversias tramitadas en todas las . Tampoco incluyen la sentencia civil contra Wilfrido Vargas, dictada en octubre de 2026.

La Ley 65-00 y el reconocimiento de los creadores

La Ley 65-00 sobre Derecho de Autor, promulgada el 24 de julio de 2000, sustituyó la Ley 32-86 y estableció el principal marco normativo dominicano para la protección de las creaciones intelectuales.

La legislación comprende obras literarias, artísticas y científicas, incluidas las composiciones musicales, y reconoce derechos a diferentes participantes del proceso creativo.

Uno de sus principios fundamentales establece que la protección surge desde la creación de la obra y no depende de su registro.

El artículo 3 dispone que las formalidades de inscripción cumplen funciones de publicidad y seguridad jurídica.

Las cifras de la ONDA recopiladas por Diario Libre indican que entre 2005 y 2020 se registraron alrededor de 71,000 obras, mientras que entre 2020 y 2025 la institución reportó 80,477 registros.

Los especialistas consideran que el avance normativo y el mayor conocimiento de los derechos han transformado las relaciones dentro de la industria cultural.

No obstante, los expedientes judiciales demuestran que todavía existen diferencias sobre el reconocimiento de las contribuciones, los contratos y la explotación económica de las creaciones.

El desafío continúa siendo garantizar que los creadores reciban el reconocimiento y la protección que les corresponden, mediante procedimientos judiciales coherentes y respetuosos del debido proceso.