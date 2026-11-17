Operarios especializados en el manejo de obras de arte aparecen junto al cuadro "Châtaigniers en fleurs" de Vincent Van Gogh. ( AFP/TIMOTHY A. CLARY )

La subasta en Nueva York de un cuadro de Vincent Van Gogh, impugnada por los herederos de un antiguo propietario judío que lo vendió bajo el régimen nazi, sigue prevista para el miércoles, indicó el lunes a la AFP la casa Sotheby's.

Châtaigniers en fleurs (Castaños en flor), pintado en 1890 en Auvers-sur-Oise (Francia), se estima que alcanzará los 180 millones de dólares, lo que constituiría un nuevo récord para el artista neerlandés y la obra más cara vendida esta temporada.

Los herederos del influyente editor alemán Samuel Fischer, que adquirió el cuadro en París en 1909, cuestionan que lo haya vendido en 1936, con el argumento de que debió desprenderse de la obra debido a las pérdidas económicas sufridas bajo los nazis, informó The New York Times.

El abogado de los herederos Gunnar Schnabel, radicado en Berlín, exige a Sotheby´s que demuestre que el cuadro se vendió a su valor de mercado y que la familia lo habría vendido independientemente del contexto político.

Schnabel no respondió a una solicitud de comentarios de la AFP.

Investigación

Sotheby's afirmó en un comunicado el lunes que había "llevado a cabo una investigación exhaustiva sobre la historia de la propiedad de 'Châtaigniers en fleurs'", que fue consignado a un galerista de Ámsterdam entre 1932 y 1933 y se vendió por 68,000 francos suizos en junio de 1936.

Esa "investigación hasta la fecha no ha demostrado que el cuadro se vendiera bajo coacción" ni por debajo de su valor de mercado, añadió Sotheby's.

La casa de subastas señaló que sigue en diálogo con los herederos de Fischer y que se comprometió a trabajar "en pos de una solución mutuamente satisfactoria".

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