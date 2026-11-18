En el malecón de Chapala, a orillas del lago más grande de México, el naranja de las flores de cempasúchil, conocidas también como flores de muerto, parecía prolongarse hasta el agua. Los pétalos formaban un corredor hacia uno de los muelles, mientras las embarcaciones adornadas con flores y luces se mecían sobre el lago. Al fondo, las montañas completaban una estampa que anunciaba la celebración de una de las tradiciones más arraigadas de México: el Día de Muertos

Mientras recorríamos el lugar, entendíamos que aquella decoración era mucho más que un atractivo para los visitantes. Cada flor, cada fotografía y cada alimento colocado sobre un altar tenía un significado.

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Durante nuestra visita a Jalisco, como parte de la cobertura especial de los Premios HEAT, tuvimos la oportunidad de acercarnos a esta celebración desde sus espacios públicos, pero también a través de las historias de quienes la mantienen viva.

Nuestra primera parada fue Zapopan, donde el centro histórico se había transformado para recibir estas fechas. Los arcos de entrada, las fuentes y los espacios peatonales lucían adornados con flores de cempasúchil y motivos relacionados con el maíz. La decoración tenía una razón muy particular: Zapopan fue conocida antiguamente como la Villa Maicera, debido a su importante producción agrícola. Aunque hoy es una ciudad de gran crecimiento urbano, conserva en esa historia una parte esencial de sus raíces.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/18/1031-heat-jalisco-dia-un0-0093-1bc65849.jpg Lasflores de cempasúchil adornaron las calles de Jalisco.

Durante el recorrido conversamos con Bibiana Tenorio Orozco, directora de Turismo y Centro Histórico de Zapopan, quien nos explicó por qué decidieron incorporar el maíz a la decoración y la importancia de mantener vivas estas manifestaciones culturales entre las nuevas generaciones.

Fue también durante esa conversación cuando descubrimos con mayor profundidad el significado del cempasúchil. Su intenso color amarillo anaranjado representa el sol y, según la tradición mexicana, su luz y aroma ayudan a las almas a encontrar el camino de regreso a sus hogares. Por eso sus pétalos se utilizan para formar senderos y adornar las ofrendas.

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Después de escuchar aquella explicación, volvimos a mirar los caminos de flores con otros ojos. Lo que inicialmente nos había parecido una hermosa decoración cobraba un significado distinto: era una bienvenida simbólica a los seres queridos que, según la creencia, regresan durante estas fechas para reunirse con sus familias.

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Los altares: una mesa preparada para quienes regresan

Uno de los momentos más interesantes de nuestro recorrido por Zapopan fue conocer un altar tradicional y detenernos en los elementos que lo componen. Las fotografías de los difuntos ocupaban un lugar central, rodeadas de velas, agua, sal, alimentos, papel picado, calaveritas de azúcar y flores.

Allí comprendimos que nada se coloca al azar. Las velas representan la luz que orienta a las almas; el agua calma su sed después del recorrido; el copal se utiliza para purificar el ambiente, y los alimentos evocan los sabores que disfrutaban los homenajeados en vida.

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El pan de muerto es uno de los protagonistas de estas ofrendas, junto con los platillos favoritos de cada familiar. No existe un altar idéntico a otro: cada familia lo prepara pensando en las personas que desea recordar, sus gustos y las historias que compartieron.

En nuestra conversación, Bibiana también nos habló de la convivencia entre Halloween y el Día de Muertos en México. El 31 de octubre suele estar marcado por los disfraces y las fiestas, especialmente entre los jóvenes, mientras que el 1 y 2 de noviembre la celebración adquiere un carácter más tradicional y familiar.

Su explicación nos permitió comprender otro de los retos de estas festividades: conseguir que los niños y jóvenes conozcan sus raíces y continúen valorando una tradición que forma parte de la identidad mexicana.

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Chapala: cuando las almas también llegan por el agua

Después de conocer los símbolos y las explicaciones que rodean la celebración en Zapopan, nuestro recorrido por Chapala nos permitió descubrir otra manera de vivirla.

Al regresar al malecón, las flores naranjas dominaban el paisaje, acompañadas de papel picado, altares y figuras de catrinas. Las embarcaciones también formaban parte del homenaje, con arreglos florales y luces que las distinguían sobre el agua. Era una celebración que incorporaba el paisaje del lago a una tradición profundamente vinculada con la memoria familiar.

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En este escenario se desarrolla el Festival de las Almas, una propuesta que reúne actividades culturales, procesiones, presentaciones artísticas y encuentros comunitarios durante las jornadas del Día de Muertos.

Uno de sus momentos más llamativos es el llamado Arribo de las Almas, un recorrido simbólico de embarcaciones que navegan desde el Parque de la Cristianía hasta La Vela. Las lanchas decoradas representan el regreso de los difuntos y trasladan al lago una tradición que habitualmente tiene como escenario principal los hogares y los cementerios.

También tuvimos la oportunidad de recorrer el Rinconcito del Amor, donde los pétalos de cempasúchil formaban un corredor naranja hacia el muelle. Nos detuvimos a contemplar aquella composición de flores, agua y montañas, una de las imágenes que mejor resume nuestra experiencia en Chapala.

Allí pudimos apreciar cómo el destino incorpora su principal atractivo natural a las celebraciones. El lago deja de ser únicamente un lugar de paseo para convertirse en parte de un homenaje colectivo en el que participan habitantes y visitantes.

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Recordar también a los abuelos, hermanos y mascotas

Si los altares y las decoraciones nos permitieron conocer la dimensión cultural de la celebración, las conversaciones con los ciudadanos mexicanos nos acercaron a su significado más íntimo.

Durante un recorrido por distintos puntos de la región, preguntamos a varias personas qué representa para ellas el Día de Muertos y a quiénes dedican sus ofrendas. Sus respuestas nos llevaron de los espacios públicos a las historias familiares.

Algunos habían preparado altares para sus abuelos, tíos y hermanos; otros también habían reservado un lugar para las mascotas que compartieron durante años sus hogares. Nos llamó especialmente la atención escuchar cómo algunos mexicanos recordaban a sus perros fallecidos y los incluían en sus homenajes, como parte de una familia que sigue presente en sus recuerdos.

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En sus testimonios encontramos un sentimiento común: recordar a quienes murieron no significa concentrarse únicamente en su ausencia. También supone recuperar momentos felices, contar sus historias y compartir con las nuevas generaciones las enseñanzas que dejaron.

Nos explicaron que la preparación de las ofrendas suele convertirse en una actividad familiar. Se seleccionan las fotografías, se cocinan los alimentos preferidos de los difuntos y se colocan objetos que evocan su personalidad. Mientras unos organizan el altar, otros comparten anécdotas. Así, los recuerdos pasan de padres a hijos y la tradición encuentra nuevas formas de permanecer.

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Una tradición reconocida por el mundo

El Día de Muertos tiene como jornadas centrales el 1 y 2 de noviembre. Su origen está relacionado con el encuentro entre las antiguas prácticas rituales de los pueblos indígenas de México y las celebraciones católicas de Todos los Santos y los Fieles Difuntos.

Antes de la llegada de los españoles, distintos pueblos originarios realizaban ceremonias para honrar a sus muertos. Con el paso del tiempo, estas prácticas se integraron al calendario cristiano y dieron forma a una celebración que hoy adquiere características particulares según la región y la comunidad.

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El pan de muerto, las calaveritas de azúcar, el papel picado, las velas, el copal y las flores de cempasúchil son algunos de sus elementos más reconocidos. Sin embargo, su esencia permanece en las ofrendas familiares y en la creencia de que, durante estas fechas, los difuntos regresan simbólicamente para compartir con los suyos.

En 2008, la Unesco inscribió la celebración indígena del Día de Muertos en México en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, reconociendo su valor como expresión de identidad y continuidad cultural.

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Lo que Jalisco nos enseñó sobre la memoria

Nuestro recorrido por Jalisco, en el marco de los Premios HEAT, nos permitió descubrir distintas maneras de expresar una misma tradición. En Zapopan conocimos la relación entre la celebración, el maíz y el simbolismo de las flores; en Chapala recorrimos un malecón convertido en escenario de homenajes, mientras descubríamos cómo una comunidad incorpora su paisaje natural a una de sus fechas más significativas.

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Pero fueron las conversaciones con sus habitantes las que terminaron de darle sentido a la experiencia. Detrás de cada altar encontramos una historia familiar, una fotografía conservada con cariño y un plato de comida preparado pensando en alguien que ya no está.

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Para nosotros, como periodistas dominicanos, acercarnos a esta manifestación cultural también significó reconocer un sentimiento que trasciende las fronteras: la necesidad de conservar la memoria de quienes forman parte de nuestra historia.

Nos llevamos las imágenes del cempasúchil extendiéndose por el malecón, las embarcaciones decoradas sobre el lago y los altares de Zapopan. Pero, sobre todo, las explicaciones de quienes nos abrieron una ventana a sus costumbres y nos permitieron entender por qué cada noviembre vuelven a preparar sus ofrendas.

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En Jalisco descubrimos que el Día de Muertos no se limita a una fecha ni a una decoración. Se construye en familia, se transmite a través de las historias y se mantiene vivo en pequeños gestos que se repiten cada año.

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Al despedirnos de esta experiencia, nos quedó grabada la imagen de aquellos caminos de flores que, según la tradición, orientan a las almas de regreso a casa. También comprendimos que, detrás de cada altar, hay una familia que se niega a dejar que sus recuerdos se apaguen. Y quizá esa sea una de las lecciones más hermosas que nos llevamos de México: recordar también es una manera de mantener cerca a quienes amamos.

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