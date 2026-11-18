Freddy Beras Goico en una imagen de archivo durante un espectáculo. ( ARCHIVO )

El 18 de noviembre de 2010, República Dominicana perdió a uno de los comunicadores más influyentes de su historia contemporánea. Freddy Beras-Goico falleció en la madrugada de ese día en el Mount Sinai Hospital de Nueva York, después de enfrentar un prolongado proceso de enfermedad marcado por el cáncer y sus complicaciones. Tenía 69 años. Le faltaban apenas tres días para cumplir siete décadas de vida.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/04/11/freddy-beras-goico2-0f0dfbf3.jpeg Freddy Beras-Goico con su sonrisa.

Este miércoles, 18 de noviembre de 2026, se cumplen 16 años de aquella partida. Su nombre, sin embargo, conserva una presencia extraordinaria en la memoria colectiva de los dominicanos, asociada a una época de la televisión en la que su ingenio, su temperamento y su capacidad para interpretar la realidad nacional hicieron de cada aparición un acontecimiento.

Nacido en Santa Lucía, El Seibo, el 21 de noviembre de 1940, Freddy Beras-Goico tuvo una infancia y juventud atravesadas por circunstancias políticas que marcaron su pensamiento. Las diferencias de su familia con la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo los llevaron a establecerse durante varios años en Barranquilla, Colombia. Regresaron al país después del ajusticiamiento del dictador.

La convulsión política dominicana de los años posteriores también dejó huellas en su vida. Su identificación con los ideales de Francisco Alberto Caamaño durante la Revolución de Abril de 1965 le ocasionó persecución y encarcelamiento. Paralelamente, cursó estudios de Derecho en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y completó una licenciatura en Derecho Internacional.

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**Archivo de fotos publicadas en Diario Libre**

Su entrada a la televisión ocurrió en 1959, cuando comenzó a trabajar como camarógrafo en Rahintel. Una ausencia inesperada del presentador de Sufra las consecuencias lo llevó a ocupar provisionalmente el puesto frente a las cámaras. Aquella sustitución terminó definiendo su destino profesional.

Pronto desarrolló un estilo propio, en el que la sátira política, las imitaciones y la observación de las costumbres dominicanas se convirtieron en instrumentos de comunicación. Cosas de Freddy fue uno de sus primeros grandes escaparates.

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Posteriormente participó en La hora del moro, junto a Rafael Solano, y compartió proyectos con Milton Peláez, Cuquín Victoria, Felipe Polanco y Cecilia García, nombres fundamentales en la evolución del humor dominicano.

https://resources.diariolibre.com/images/imagenes/2005/10/45945.jpg Freddy Beras-Goico. (ARCHIVO DIARIO LIBRE)

Una vida dedicada a los medios

El 26 de agosto de 1973 estrenó El Gordo de la Semana, el espacio que terminaría convirtiéndose en la gran referencia de su carrera. Durante treinta años, el programa reunió entrevistas, comentarios, música, entretenimiento y humor, hasta convertirse en una institución de la televisión nacional. Su última transmisión tuvo lugar el 26 de enero de 2003.

La complicidad profesional con Yaqui Núñez del Risco produjo otros espacios memorables, como Nosotros a las 8 y De Noche. Años después llegaron Punto Final, Con Freddy y Milagros y Con Freddy y Punto, este último su proyecto televisivo final, en el que estuvo acompañado por figuras como Felipe Polanco, Cuquín Victoria, Carlos Almánzar y Pamela Sued.

En su faceta artística también encontró reconocimiento. Dio vida a cerca de 120 personajes, muchos de ellos inspirados en figuras públicas y situaciones sociopolíticas.

https://resources.diariolibre.com/images/imagenes/2008/12/18057.jpg Freddy Beras-Goico durante la presentación del libro Parte de mi Vida. (ARCHIVO / DIARIO LIBRE)

En 2005 participó en el musical Victor Victoria, junto a Cecilia García, interpretación que le valió el premio Casandra al mejor actor en 2006. Ese mismo año cinematográfico participó en La maldición del padre Cardona, junto a Zoe Saldaña y Anthony Álvarez.

La solidaridad constituyó otra dimensión fundamental de su vida. Desde su posición de figura pública impulsó iniciativas de asistencia y colaboró con causas humanitarias, entre ellas las vinculadas a Corazones Unidos. Su preocupación por las necesidades de los demás convivió con una permanente defensa de la libertad de expresión y del papel crítico que debían desempeñar los medios de comunicación.

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Honras fúnebres

El 21 de noviembre de 2010, sus restos recibieron sepultura en el cementerio Puerta del Cielo, en Santo Domingo, el mismo día en que habría celebrado sus 70 años. El sepelio congregó a una multitud que acompañó a su familia y rindió homenaje a quien durante décadas había entrado en los hogares dominicanos a través de la televisión.

https://resources.diariolibre.com/images/binrepository/image_content_9126837_20171118143548.jpg Freddy Beras-Goico y su esposa Pilar. (ARCHIVO / DIARIO LIBRE)

Dieciséis años después, su legado continúa presente en las nuevas generaciones de comunicadores, en los archivos de la televisión y en el recuerdo de una audiencia que encontró en él una combinación poco común de talento, carácter, inteligencia y sensibilidad social.

Freddy Beras-Goico dejó una obra que forma parte de la historia cultural dominicana. Su humor retrató una sociedad, sus personajes dieron voz a sus contradicciones y su trabajo humanitario mostró el compromiso que asumió con su gente. Su nombre sigue siendo una referencia obligada cuando se habla de televisión, humor y comunicación en República Dominicana.