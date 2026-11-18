El creador de contenido dominicano RD Javi se encuentra en Miami con una propuesta que busca trasladar parte de la experiencia de GTA 6 más allá de las pantallas: recorrer la ciudad e identificar los lugares que guardan semejanzas con los escenarios del esperado videojuego.

Como parte de esta iniciativa, el streamer presentó un vehículo personalizado con elementos inspirados en el título, que utilizará durante sus desplazamientos por distintos sectores de la ciudad estadounidense.

La dinámica combinará sesiones de juego con exploraciones presenciales. De esta manera, Javi podrá contrastar los espacios virtuales con sus posibles referentes reales, mostrando a sus seguidores las coincidencias y diferencias entre ambos entornos.

Los recorridos se desarrollarán durante toda la semana y serán compartidos mediante transmisiones en vivo en su canal, donde su comunidad podrá seguir las reacciones y descubrimientos que surjan durante la experiencia.

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La propuesta toma como punto de partida el vínculo entre Miami y el universo de GTA 6, cuya ambientación está inspirada en el sur de Florida, para explorar cómo los paisajes urbanos pueden trasladarse al mundo de los videojuegos.

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