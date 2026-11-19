De izquierda a derecha, la gobernadora de Santiago, Rosa Santos; la vicepresidenta de la República, Raquel Peña; el presidente de la ACIS, Marcos Santana, y el director de la Onda, José Rubén Gonell Cosme. ( CEDIDA POR LA ONDA )

La Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago (ACIS) y las cinco sociedades de gestión colectiva de República Dominicana firmaron un acuerdo que establece un sistema unificado de pago por derechos de autor y elimina deudas retroactivas de establecimientos comerciales y de servicios.

El convenio, suscrito el miércoles 18 de noviembre, pone fin a 13 años de diferencias, negociaciones y procesos judiciales relacionados con el uso de música y contenidos audiovisuales en establecimientos comerciales.

La firma estuvo encabezada por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, y el director de la Oficina Nacional de Derecho de Autor (Onda), José Rubén Gonell Cosme.

También participaron Kinito Méndez, Ramón Orlando Valoy, Chucky Acosta, Nelson Jiménez, Pochy Familia y Valerio de León, entre otros representantes de Sgacedom, Sodaie, Sodinpro, Egeda Dominicana y Egecam.

Estas entidades representan a autores, compositores, intérpretes, productores fonográficos y audiovisuales, así como a arreglistas musicales.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/19/decenas-de-expresarios-autores-y-compositores-asistieron-al-acto-de-firma-del-acuerdo-con-la-acis-58c50292.jpg Decenas de empresarios, autores y compositores asistieron al acto de firma del acuerdo entre la ACIS y las sociedades de gestión colectiva en Santiago. (CEDIDA POR LA ONDA)

Una sola ventanilla de pago

Uno de los principales cambios del convenio es la creación de una ventanilla única para el cobro de los derechos de autor.

Con este mecanismo, los establecimientos afiliados a la ACIS podrán realizar un pago unificado, mientras las sociedades de gestión se encargarán de distribuir los recursos correspondientes entre sus miembros.

El acuerdo también establece tarifas definidas, condiciones preferenciales para los empresarios y la eliminación de reclamaciones económicas retroactivas.

El director de la Onda, José Rubén Gonell Cosme, explicó que algunas de las deudas acumuladas alcanzaban montos millonarios.

Informó, además, que los afiliados a la ACIS dispondrán de un período de gracia estimado en ocho meses para regularizar sus operaciones bajo las nuevas condiciones.

"Vinimos a acompañar no solo a los autores, artistas, intérpretes y ejecutantes, sino también al empresariado dominicano, que es parte fundamental para que nuestros creadores tengan una vida digna", expresó Gonell Cosme.

El funcionario calificó el convenio como "un paso de civilización" y destacó la participación de la vicepresidenta Raquel Peña en las gestiones para resolver el conflicto.

Empresarios valoran el acuerdo

El presidente de la ACIS, Marcos Santana, consideró que el convenio permitirá mejorar las relaciones entre los establecimientos comerciales y las sociedades que administran los derechos de autor.

"Hoy ganamos todos. Ganan los creadores y titulares de derechos porque se fortalece la protección de su trabajo; ganan los empresarios porque disponen de reglas claras, tarifas definidas y condiciones preferenciales para operar; y gana el país al demostrar que las diferencias pueden resolverse mediante el diálogo", manifestó.

Santana sostuvo que las nuevas disposiciones contribuirán a reducir los conflictos judiciales y ofrecerán mayor seguridad jurídica a las empresas.

También destacó las condiciones contempladas para clínicas, hospitales y centros médicos, cuyos servicios requieren un tratamiento particular en el uso de música y contenidos audiovisuales.

Más de cien empresas enfrentaron procesos judiciales

El expresidente de la ACIS, Sandy Filpo, quien participó en las negociaciones, recordó que las conversaciones comenzaron después de que más de un centenar de empresas afiliadas enfrentaran procesos penales por el uso de obras protegidas.

"Cuando un empresario resolvía con una sociedad, inmediatamente venía la segunda, luego la tercera y así hasta cinco veces al año", señaló Filpo.

Explicó que las reclamaciones no se limitaban a procedimientos civiles, sino que incluían querellas penales que obligaban a los comerciantes a comparecer ante el Ministerio Público.

Según indicó, el nuevo sistema permitirá sustituir los cobros separados por un mecanismo único, con el que se busca evitar la repetición de estos conflictos.

El acuerdo se enmarca en la aplicación de la Ley 65-00 sobre Derecho de Autor y procura establecer reglas para el uso legal de obras musicales y audiovisuales en establecimientos comerciales.

Las partes consideran que el modelo podría servir de referencia para futuras negociaciones con otros sectores económicos.