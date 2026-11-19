El abogado y periodista José Báez Guerrero presentó su más reciente obra, un ensayo acerca del orden público dominicano, en un acto en el Museo de Historia y Geografía en el que el presidente de la Academia Dominicana de Historia anunció su ingreso a esa distinguida institución.

El abogado Eduardo Jorge Prats, autor del prólogo, dijo que es "una magnífica obra" y que Báez Guerrero es "un verdadero hombre del Renacimiento, capaz de asumir posturas que van a contrapelo del relato oficial".

Al acto asistió la vicepresidenta Raquel Peña, así como el expresidente de la ADH, Bernardo Vega Boyrie, su vicepresidente Eduardo Tejera, el ministro de Industria y Comercio, Eduardo Sanz Lovatón, y otras personalidades.

El libro "Orden público: bellas leyes, malas costumbres", con 508 páginas, fue publicado por Arte Tuto e impreso por Editora Búho.

En el prólogo, Jorge Prats dice que el libro "es un puercoespín, pues por donde quiera que lo agarres, puncha", al elogiar este "ensayo de sociología política, histórica y jurídica" en que el autor glosa "magistralmente las definiciones del orden público" para luego analizar la realidad dominicana.

La portada fue realizada por Manuel Báez Delgado y el cuido de la edición lo hizo Justino Pargoseco.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/19/orden-publico-2-b4370772.jpg Miguel Reyes Sánchez al anunciar el ingreso de Báez Guerrero a la Academia de Historia. (SUMINISTRADA)

Al agradecer las palabras de Jorge Prats y el anuncio por Miguel Reyes Sánchez, presidente de la ADH, del ingreso de Báez Guerrero a esa academia, el autor explicó que su nuevo libro "propone que casi todos los problemas dominicanos realmente son uno solo que lleva siglos cambiando de aspecto o de nombre: la impunidad".

"Esta impide o dificulta la cooperación en procura del bien común o la coordinación de esfuerzos individuales, dadas la desconfianza y bajas expectativas de la honestidad ajena", añadió Báez Guerrero.

"Es la consecuencia de un orden público hipócrita y deficiente, que estimula la ilegalidad, porque casi todas las ilicitudes, delitos e inmoralidades son legitimados socialmente por la indolencia colectiva o complicidad de las autoridades. Igualito que desde el principio de la colonia al comenzar el siglo XVI".

Según el autor, cuando patriotas y nacionalistas destacan que la República Dominicana es el único Estado en cuyo escudo hay una Biblia, olvidan que el tercer verso de la décima estrofa del Himno Nacional dice que el escudo invencible de la Patria es el Derecho.

Dijo que "es una de esas frecuentes expresiones cuya realidad dista mucho del ideal proclamado. Es, también, una de las claves de la tesis que examino en este libro".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/19/orden-publico-3-1065bbed.jpg El autor José Báez Guerrero al pronunciar su discurso de agradecimiento. (SUMINISTRADA)

Báez Guerrero finalizó su discurso expresando que "quizás la única conclusión sensata a la que arribé en estas páginas es que debemos efectuar un profundo análisis sobre nuestra relación personal con la verdad, la bondad y la legalidad, pues difícilmente dejaremos a hijos y nietos el país que merecen si no nos comprometemos con la eliminación del gravísimo pecado y ofensa criminal que es la impunidad legitimada socialmente".

El autor agradeció a su familia, su esposa, Patricia Delgado Veras, sus hijos y nietos, "porque a ellos es que robo tiempo para dedicarme a mi pasión por lectura, la historia, la literatura y garabatear lo que a veces publico".

Los patrocinadores de la publicación de "Orden público", disponible en Cuesta Libros, son el Grupo Rizek, Grupo Puntacana, EGE Haina e INICIA, el Banco de Reservas y la Refinería Dominicana de Petróleo, a quienes Báez Guerrero agradeció su mecenazgo.

Tras los discursos, Báez Guerrero entregó un ejemplar de "Orden Público" a la vicepresidenta Peña, quien expresó que leerá este ensayo con igual interés que las opiniones del autor en su columna diaria en la prensa y comentarios por televisión, que aparecen en su página web www.josebaezguerrero.com.

"Me siento muy complacida de estar en este acto en representación del presidente Abinader y por mí personalmente", dijo.

A seguidas hubo una recepción en el vestíbulo del museo, con vinos, bebidas y entremeses realizados por el chef Manuel Báez Delgado de @manolocooks.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/19/orden-publico-4-e98d6a27.jpg Báez Guerrero entrega un ejemplar de "Orden público" a la vicepresidente Raquel Peña. (SUMINISTRADA)

Entre los asistentes estuvieron Aníbal de Castro, presidente-director de Diario Libre, los embajadores José Singer y Alejandro Herrera, los abogados Nelson Espinal Báez, José de Jesús Bergés, Julio Vega, José Isidro Frías y Juan Carlos Hernández Bonnelly, y los empresarios Eladio Vigil, Iquito Pichardo, Antonio Garmendia y César Rojas Namías.

Igualmente concurrieron los escritores Jacques Ponty, Basilio Belliard, Alma Santana, Cándido Gerón y Giovanni D´Alesandro, así como las señoras María Perrotta, Elba Bermúdez Madera, Eveline Kourie de Garmendia y Ana Gilda Rodríguez y muchas otras personas.

Trayectoria

La maestra de ceremonia Katia Gutiérrez destacó que Báez Guerrero ha publicado más de veinte obras en los géneros de ensayo, poesía, cuento y novela.

Ganó el Premio Nacional de Historia 2009 por su biografía del presidente Antonio Guzmán, el premio FIL-León Jimenes 2015 por su obra "Buenaventura Báez" y el premio Arzeno Brugal de la Asociación de Industrias en 2018 por su "ejemplar trayectoria de vida".

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