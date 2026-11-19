Manny Pérez, quien confirmó su participación en GTA 6, en una escena de la película "La soga". ( TOMADA DE INSTAGRAM / @MANNYPEREZ1 )

El actor dominicano Manny Pérez confirmó oficialmente su participación en Grand Theft Auto VI (GTA 6), donde dará vida a Raúl Bautista, un veterano atracador de bancos que forma parte de la trama del esperado videojuego.

Pérez hizo el anuncio a través de un video publicado en su cuenta de Instagram, en el que, visiblemente emocionado, reveló: "Yo soy Raúl Bautista, mi gente. Ya finalmente lo puedo decir".

El intérprete también agradeció a Rockstar Games, así como a los directores y al equipo de producción, por la oportunidad de formar parte de una de las franquicias más reconocidas de la industria de los videojuegos.

En la historia, Raúl Bautista está relacionado con el mundo del crimen organizado y los atracos bancarios, además de servir como mentor de Jason Duval y Lucía Caminos, protagonistas de esta nueva entrega, ambientada en el estado ficticio de Leonida y Vice City.

La presencia dominicana en GTA 6 también se extiende a la actuación de Manni L. Pérez, actriz de ascendencia dominicana y puertorriqueña que interpreta a Lucía Caminos. Aunque comparte nombre y apellido con Manny Pérez, se trata de dos artistas diferentes.

Ritmo dominicano

A esto se suma la representación musical con "Se me nota (Agárrame)", colaboración de los exponentes urbanos Chimbala y Omega El Fuerte, incluida en la propuesta musical promocional del videojuego.

Grand Theft Auto VI se estrena este jueves 19 de noviembre para PlayStation 5 y Xbox Series X/S, con una participación dominicana que alcanza la actuación y la música.

Leer más RD Javi, el gamer dominicano que busca recrear el universo de GTA 6 en las calles de Miami