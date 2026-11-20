José Luis Ureña, director de la Orquesta Sinfónica Juan Pablo Duarte. ( CEDIDA POR EL CONSERVATORIO NACIONAL DE MÚSICA )

Si buscas un buen plan para comenzar el fin de semana, la música tiene varias invitaciones interesantes. Como parte de las celebraciones del Día Internacional del Músico, que se conmemora el 22 de noviembre, distintas instituciones y jóvenes talentos se preparan para subir al escenario con propuestas que van desde la experimentación y el jazz hasta la música académica.

Este viernes 20 de noviembre, la Escuela Internacional de Música Contemporánea de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) presenta dos encuentros para descubrir el talento de sus estudiantes.

El primero propone escuchar canciones alemanas desde otra perspectiva: con arreglos de jazz, improvisación y una mezcla de influencias culturales. Estudiantes de intercambio alemanes y dominicanos compartirán escenario en una presentación que celebra la conexión musical entre ambos países. La cita es a las 8:00 p. m. en el Centro Domínico-Alemán.

También a las 7:30 p. m., el estudiante Jean Delgado presentará Feelings, su concierto de proyecto de grado, en la Sala de Teatro La Gruta Anacaona, en la Ciudad Colonial. La propuesta explora distintas emociones a través de la música, en un recorrido que invita a conectar con los sentimientos desde los sonidos.

Conservatorio Nacional de Música

Otra alternativa para esa noche llega de la mano del Conservatorio Nacional de Música .

. La institución celebrará la segunda edición de Nueva Música desde el Conservatorio , un concierto de entrada libre que tendrá como atractivo el estreno mundial de obras sinfónicas creadas por estudiantes y colaboradores, dirigido por José Luis Ureña y con Persio Domínguez como director invitado .

, un concierto de entrada que tendrá como atractivo el estreno mundial de obras sinfónicas creadas por estudiantes y colaboradores, dirigido por y con Persio Domínguez como director . El repertorio transitará por propuestas contemporáneas, música popular y composiciones cinematográficas.

transitará por propuestas contemporáneas, y composiciones cinematográficas. Centro Domínico-Alemán, 8:00 pm. Sala de Teatro La Gruta Anacaona, 7:30 pm. Sala Juan Francisco García, Conservatorio Nacional de Música, 7:30 pm.

Centro Domínico-Alemán, 8:00 pm. Sala de Teatro La Gruta Anacaona, 7:30 pm. Sala Juan Francisco García, Conservatorio Nacional de Música, 7:30 pm.