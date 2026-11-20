La música de mariachi, el aroma del agave y los sabores de su cocina tradicional forman parte de la identidad de Jalisco, una región mexicana que combina historia, cultura y atractivos naturales.

Durante nuestra visita, realizada en el marco de la cobertura especial de los Premios Heat para Diario Libre, conocimos varios lugares que permiten acercarse a esa riqueza cultural y que bien podrían formar parte del itinerario de los viajeros dominicanos que visiten Guadalajara.

(1) Zapopan: tradición y arquitectura

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/19/849af7d9-22c4-483b-928b-becc396410f7-fe68751e.png Imagen de Basílica de Nuestra Señora de Zapopan. (SUMINISTRADA HEAT)

A pocos minutos de Guadalajara, Zapopan combina historia religiosa y modernidad. Su principal referencia es la Basílica de Nuestra Señora de Zapopan, un santuario del siglo XVII que alberga la venerada imagen de la Virgen de Zapopan.

Para quienes disfrutan del arte y la vida cultural, el Museo de Arte de Zapopan (MAZ) ofrece exposiciones de distintas expresiones contemporáneas. La ciudad también cuenta con espacios como el Conjunto Santander de Artes Escénicas y el Auditorio Telmex.

(2) Lago de Chapala

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/19/imagen-854978538156598128556692356021926759749240172-bffb1833.jpg El lago de Chapala, el más grande de México, es uno de los principales atractivos naturales de Jalisco y un destino turístico cercano a Guadalajara. (AGENCIA ESTATAL DE ENTRETENIMIENTO DE JALISCO)

A poco más de una hora de Guadalajara se encuentra el lago de Chapala, el más grande de México y uno de los escenarios naturales más representativos de Jalisco. Su malecón es uno de los puntos de encuentro para visitantes y residentes.

Allí se puede caminar frente al lago, disfrutar de la gastronomía local, contemplar las embarcaciones de pescadores y observar el movimiento cotidiano de una comunidad cuya vida está estrechamente vinculada con el agua. Chapala adquiere un significado especial durante las celebraciones del Día de Muertos.

(3) Gastronomía de Jalisco

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/19/imagen-tequila3-5d354f59.jpg La gastronomía de Jalisco destaca por platos tradicionales como las tortas ahogadas y el pozole, además del tequila, una de las bebidas más representativas de México. (CORTESÍA HEAT LATIN MUSIC WARDS)

Conocer Jalisco también significa descubrirlo a través de su cocina. La gastronomía de esta región mexicana tiene entre sus ingredientes principales el maíz, las carnes, los chiles y una variedad de preparaciones que forman parte de su tradición culinaria.

Uno de sus platos más conocidos son las tortas ahogadas, elaboradas con el tradicional birote salado, rellenas de carnitas de cerdo y bañadas en salsa de tomate, con una opción picante de chile de árbol.

También sobresale el pozole, preparado con maíz y carne. En las bebidas, el protagonista indiscutible es el tequila, destilado del agave azul y uno de los símbolos de México ante el mundo.

(4) Acuario Michin

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/19/jalisco4-dfbc8664.jpg La gastronomía de Jalisco reúne platos tradicionales como las tortas ahogadas y el pozole, elaborados con ingredientes característicos de la cocina mexicana. (CORTESÍA HEAT LATIN MUSIC AWARDS)

El Acuario Michin es una alternativa para quienes buscan una actividad diferente en la ciudad. Sus instalaciones están divididas en cinco pabellones inspirados en culturas prehispánicas: Wixárika, Maya, Mixteca, Konkaak y Olmeca.

En el recorrido se pueden observar peces, reptiles, anfibios, cocodrilos, nutrias y los emblemáticos ajolotes mexicanos. También cuenta con espacios interactivos y un aviario, por lo que resulta una visita atractiva para familias y amantes de la naturaleza.

(5) Pueblo de Tequila

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/19/imagen-image-965-d8fe74fa.jpg El Pueblo Mágico de Tequila, en Jalisco, México, destaca por sus calles tradicionales, destilerías y extensos campos de agave azul, principal materia prima de la bebida que lleva su nombre. (AGENCIA ESTATAL DE ENTRETENIMIENTO DE JALISCO)

Aproximadamente a una hora de Guadalajara se encuentra Tequila, un Pueblo Mágico que debe su fama internacional a la bebida elaborada con agave azul. Sus calles tradicionales, destilerías y extensos campos de agave ofrecen una experiencia que va más allá de la degustación.

Visitar una fábrica permite conocer las etapas de elaboración de esta bebida, desde la cosecha de la planta hasta su destilación y añejamiento.

(6) Matices Hotel de Barricas

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/19/imagen-1102-heat-cofradia-00206-e9ddaa12.jpg Matices Hotel de Barricas, en Tequila, Jalisco, ofrece habitaciones con forma de barricas de madera, rodeadas de plantaciones de agave azul. (CORTESÍA HOTEL MATICES)

En el entorno de Tequila se encuentra Matices Hotel de Barricas, un alojamiento con un concepto poco convencional: habitaciones construidas con forma de enormes barricas de madera, rodeadas de plantaciones de agave.

El complejo está vinculado a la destilería La Cofradía, donde los visitantes pueden conocer el proceso de producción del tequila. También destaca La Taberna del Cofrade, un restaurante subterráneo que complementa la experiencia.

(7) Mariachis

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/19/imagen-av000867-b5de6e63.jpg Matices Hotel de Barricas, en Tequila, Jalisco, ofrece habitaciones con forma de barricas de madera, rodeadas de plantaciones de agave azul. (CEDIDA POR LOS HEAT LATIN MUSIC AWARDS)

En Guadalajara, la música de mariachi se puede disfrutar en restaurantes, plazas y espacios tradicionales. También es posible acercarse a la Plaza de los Mariachis, uno de los lugares asociados a esta expresión musical.