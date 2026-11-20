Fotografía del 6 de noviembre de 2026 donde se muestra la obra 'Châtaigniers en fleurs', pintada en 1890 por el neerlandés Vincent van Gogh, y expuesta durante un pase de prensa previo a una subasta en la sede de la casa Sotheby's, en Nueva York (Estados Unidos). ( EFE )

Un cuadro pintado por Vincent van Gogh dos meses antes de su muerte alcanzó los 190.4 millones de dólares en Sotheby´s, Nueva York, después de superar una controversia sobre su procedencia que amenazó con impedir la subasta. Los castaños en flor, una obra de 1890, quedó así entre las pinturas más caras vendidas públicamente y estableció un nuevo récord para el artista neerlandés.

Detrás del precio millonario hay una historia que atraviesa más de un siglo, desde los últimos días del pintor hasta la persecución de los judíos en la Alemania nazi y las reclamaciones de restitución de obras de arte.

El cuadro perteneció al editor alemán Samuel Fischer, de origen judío, cuya familia lo vendió en 1936, cuando el régimen de Adolf Hitler había comenzado a despojar sistemáticamente a los judíos de sus derechos y propiedades.

Disputa por el cuadro

Los descendientes de Fischer cuestionaron las circunstancias de aquella transacción y sostuvieron que la venta estuvo condicionada por la persecución nazi. La reclamación enfrentó a los herederos con la familia argentina Blaquier-Arrieta, propietaria de la pintura desde 1975.

La disputa se resolvió mediante un acuerdo confidencial que permitió llevar adelante la subasta, aunque no se divulgaron sus condiciones económicas.

Van Gogh pintó Los castaños en flor el 24 de mayo de 1890, en Auvers-sur-Oise, Francia, donde pasó las últimas semanas de su vida. Murió el 29 de julio siguiente, a los 37 años.

La obra, de 70 por 58 centímetros, representa castaños floridos y figuras humanas bajo sus ramas. Su valor artístico se une ahora a una trayectoria marcada por el exilio, la persecución y el largo esfuerzo de las familias judías por recuperar su patrimonio.