La República Dominicana participará por segundo año consecutivo en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), México, con una delegación de escritores que presentarán sus obras y participarán en actividades literarias durante el encuentro, considerado uno de los más importantes del mundo editorial.

La feria se celebrará del 28 de noviembre al 6 de diciembre de 2026 y contará con un espacio dedicado a la literatura dominicana, organizado por la Embajada de la República Dominicana en México, con el auspicio del Banco Popular Dominicano y la colaboración de los ministerios de Turismo y de Educación Superior, Ciencia y Tecnología.

El ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, también estará presente en esta edición.

La representación dominicana incluirá publicaciones de la Editora del Banco Central, el Archivo General de la Nación y los sellos editoriales Centro Bonó, Cielo Naranja y Nuevas Tierras Ediciones, que aportarán decenas de títulos para su exhibición.

Entre los escritores confirmados figuran Frank Báez, Jochy Herrera, Marino Berigüete, Rey Andújar, Noris Binet y Sofía Lana.

También participarán, por medio de la editorial dominicana Bienetre, Alexandra Castillo, César Cordero, Félix Abreu, Keila González Báez, María Esther Fernández, Sebastián Calderón, Rodrigo Munné y Yesenia González.

Los autores presentarán sus obras el domingo 29 de noviembre, a las 7:00 de la noche, en uno de los salones de la feria. Posteriormente, la Embajada dominicana ofrecerá una recepción para los participantes y miembros de la comunidad dominicana residente en Guadalajara.

Coloquio en Ciudad de México

La agenda cultural comenzará un día antes de la inauguración de la feria, el viernes 27 de noviembre, con el coloquio En el mismo trayecto del sol: Diálogo sobre literatura dominicana, insular y caribeña, que tendrá lugar a las 11:00 de la mañana en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En el encuentro participarán el escritor dominicano Jochy Herrera y los académicos Margarita Vargas Canales y Carlos Converse Blancas, ambos de la UNAM.

Con esta segunda participación consecutiva, la Embajada dominicana busca ampliar la presencia de los autores nacionales en el mercado editorial latinoamericano y fortalecer los vínculos culturales con México, uno de los principales centros de la industria del libro en lengua española.