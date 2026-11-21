Acuerdo entre ACIS y entidades de gestión colectiva pone fin a conflictos de derechos de autor. ( SUMINISTRADA )

Las empresas afiliadas a la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago (ACIS) tendrán un plazo de ocho meses para formalizar las licencias por el uso de música en sus establecimientos, sin tener que pagar los montos retroactivos acumulados por años anteriores, como parte de un acuerdo suscrito con las sociedades de gestión colectiva.

La medida, que busca reducir los conflictos entre los sectores empresarial y artístico por el pago de derechos de autor y conexos, contempla la condonación de las deudas retroactivas a los negocios que se acojan al convenio dentro del período establecido.

De acuerdo con Pochy Familia, de los representantes de las sociedades de gestión colectiva, el convenio también establece una tarifa especial para los miembros de la ACIS y un mecanismo de facturación unificada, mediante el cual los establecimientos recibirán un solo cobro por el uso de música, en lugar de las visitas y facturas individuales de las distintas entidades.

Explicó que las tarifas se establecerán de acuerdo con la naturaleza de cada negocio y el nivel de incidencia de la música en sus actividades comerciales.

Como ejemplo, indicó que en las discotecas la música constituye un elemento esencial para su funcionamiento, mientras que en otros establecimientos se utiliza como ambientación.

Detalló que en los hoteles el cálculo toma en cuenta la cantidad de habitaciones y las actividades que realizan en los restaurantes y el número de sillas.

Indicó que en otros negocios se aplican criterios relacionados con sus características y dimensiones.

El representante aclaró que tampoco se aplicará necesariamente la misma tarifa a establecimientos hoteleros de Santiago que a los ubicados en zonas turísticas como Puerto Plata y Punta Cana, debido a las diferencias en sus servicios y actividades recreativas.

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Alcance del acuerdo

El convenio también permitió solucionar diferencias relacionadas con el uso de música en las clínicas afiliadas a la ACIS, cuyos establecimientos podrán colocar televisores para que los pacientes ingresados tengan acceso a entretenimiento durante su estadía.

Como parte de los compromisos, las sociedades de gestión colectiva impartirán cursos y talleres dirigidos a los usuarios para explicar las condiciones del acuerdo y orientarlos sobre los beneficios y procedimientos para cumplir con las disposiciones legales.

El artista sostuvo que la iniciativa procura establecer una relación de respeto entre los empresarios y los creadores, al tiempo que garantiza una remuneración a autores, arreglistas, intérpretes, ejecutantes y productores por la utilización de sus obras.

Consideró que el pago de estos derechos contribuye a incentivar la producción musical dominicana y preservar la identidad cultural, además de fortalecer el cumplimiento de las leyes y el Estado de derecho.

Intermediación

El acuerdo fue posible mediante la intermediación de la vicepresidenta de la República , Raquel Peña , quien solicitó al director de la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA), José Rubén Gonell , intervenir para propiciar un entendimiento entre los sectores involucrados.

, , quien solicitó al director de la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA), , intervenir para propiciar un entendimiento entre los sectores involucrados. Pochy Familia agradeció la participación de Peña y Gonell, así como la disposición de los directivos de la ACIS y de las sociedades de gestión colectiva para flexibilizar sus posiciones y alcanzar una solución consensuada.

En el proceso participan la Entidad de Gestión Colectiva de Arreglistas Musicales (Egecam), la Sociedad General de Autores, Compositores y Editores Dominicanos de Música (Sgacedom), la Sociedad Dominicana de Artistas Intérpretes y Ejecutantes (Sodaie), la Sociedad Dominicana de Productores Fonográficos (Sodinpro) y la Sociedad de Gestión Colectiva de los Productores Audiovisuales (Sogespa).