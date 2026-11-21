Melissa Núñez en una imagen publicada en su Instagram tras su llegada a Puerto Rico. ( INSTAGRAM @MELISSAXNUNEZ )

El certamen Miss Universo 2026 celebra este sábado 21 de noviembre uno de sus eventos más esperados: el desfile de trajes típicos, una pasarela en la que las representantes de más de un centenar de países mostrarán diseños inspirados en la cultura, las tradiciones y la identidad de sus naciones.

La actividad se realizará en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan, como parte de las actividades de la edición número 75 del concurso de belleza.

Los seguidores del certamen en República Dominicana podrán disfrutar de la presentación a partir de las 7:00 de la noche, hora local, a través del canal oficial de YouTube de Telemundo Entretenimiento, que transmitirá el espectáculo en vivo y de manera gratuita.

La transmisión también estará disponible para el público internacional mediante esta plataforma digital, por lo que podrá seguirse desde teléfonos celulares, computadoras y televisores inteligentes con acceso a internet.

El desfile estará conducido por Clovis Nienow, Yamilex Hernández y la influencer Marena Sofía.

Durante la presentación, cada candidata llevará una propuesta artística que busca representar elementos distintivos de su país, mediante vestuarios que suelen incorporar referencias históricas, culturales y folclóricas.

Lo que sigue en Miss Universo

La agenda del concurso continuará este domingo 22 de noviembre con la competencia preliminar, en la que las participantes desfilarán en traje de baño y vestido de gala.

La edición número 75 de Miss Universo culminará el martes 24 de noviembre con la gran final, también en Puerto Rico, donde se conocerá a la sucesora de la mexicana Fátima Bosch, actual Miss Universo.