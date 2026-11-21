La actriz Lucía Castillo en una imagen de archivo. ( TOMADA DE @OTRO_TEATRO )

Falleció la destacada actriz, declamadora y maestra dominicana Lucía Castillo, quien recientemente el Ministerio de Cultura de la República Dominicana había reconocido con el Premio Nacional de las Artes Escénicas 2026, en la categoría de Teatro.

La institución dio a conocer la noticia a través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, en la que expresó su profundo pesar por la partida de la artista y destacó sus importantes aportes al desarrollo del teatro y la cultura dominicana.

Castillo dedicó más de siete décadas de su vida a las artes escénicas, dejando una trayectoria marcada por su talento, vocación y compromiso con la enseñanza. Su labor como actriz y formadora contribuyó a la preparación de nuevas generaciones de artistas y al fortalecimiento de las expresiones teatrales en el país.

En su mensaje, el Ministerio de Cultura resaltó que la artista deja una huella invaluable en la historia del teatro dominicano y en la memoria cultural de la nación, al tiempo que señaló que su legado permanecerá vigente más allá de las generaciones.

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La entidad también extendió sus condolencias a los familiares, amigos, discípulos y a toda la comunidad artística dominicana ante la irreparable pérdida .

a los familiares, amigos, discípulos y a toda la ante la . Con su partida, el arte escénico dominicano pierde a una de sus figuras de amplia trayectoria, cuyo trabajo y entrega constituyen parte importante del patrimonio cultural del país.

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