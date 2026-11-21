Melissa Núñez en del desfile de Traje Típico del Miss Universo el sábado 21 de noviembre de 2026 en San Juan, Puerto Rico. ( MISS UNIVERSO )

La representante de República Dominicana en Miss Universo 2026, Melissa Núñez, deslumbró durante el desfile de trajes típicos del certamen celebrado la noche de este sábado en San Juan, Puerto Rico, con una propuesta inspirada en la historia, la identidad y la riqueza cultural del país.

"Tres raíces, una nación" es el nombre del traje que lució la candidata dominicana, una creación concebida como un tributo a la esencia de República Dominicana, donde tres culturas se unen para dar vida a una única y vibrante historia.

El tocado en rojo, blanco y azul, fue elaborado por el artista dominicano Jonathan Klembert, quien también realizó algunas remodelaciones al traje lucido por la dominicana, cuyo diseñador aún no ha sido revelado.

Diseño y simbolismo

Melissa salió al escenario con un llamativo vestuario que captó la atención del público y recibió una gran ovación durante su presentación.

El diseño estuvo compuesto por un turbante que cubría completamente su cabello y una estructura central en la que destacaba el escudo de la República Dominicana, acompañado de un faldón colorido adornado con símbolos representativos de la nación.

Entre los elementos que completaban la propuesta sobresalían cadenas que rodeaban su cintura, flores de cayena y una Biblia colocada en la parte posterior del traje, detalles que aportaban simbolismo y fuerza visual a la presentación.

Presentación en Miss Universo

Con una combinación de colores, elementos culturales y referencias a la identidad dominicana, la candidata llevó al escenario internacional una representación de las raíces que conforman la historia del país.

Impacto del desfile

La presentación de Núñez formó parte del esperado desfile de trajes típicos de Miss Universo 2026, uno de los segmentos más llamativos del concurso, en el que las candidatas muestran propuestas inspiradas en las tradiciones y expresiones culturales de sus respectivas naciones.