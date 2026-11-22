La representante de República Dominicana, Melissa Núñez. ( PUBLICADA EN INSTAGRAM POR MISS UNIVERSE )

La representante de República Dominicana, Melissa Núñez, participó este domingo en la competencia preliminar de la edición 75 de Miss Universo 2026, celebrada en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, con la participación de 116 candidatas de distintos países y territorios alrededor del mundo.

Durante la jornada, las concursantes desfilaron ante el jurado en traje de baño y vestidos de gala, dos presentaciones en las que mostraron su proyección, dominio escénico y desenvolvimiento sobre la pasarela.

Núñez realizó su desfile en traje de baño con un diseño azul del filipino Rian Fernandez, socio oficial de Miss Universo para esta categoría.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/23/whatsapp-image-2026-11-22-at-80607-pm-8f6f9d1b.jpeg Melissa Núñez desfilando en traje de baño en el Miss Universo 2026. (INSTAGRAM MISS UNIVERSE)

En el desfile de traje de gala, la dominicana lució un vestido de encaje imponente, con encajes y destellos de brillos plateados que iluminaron cada paso y proyectaron elegancia, presencia y seguridad durante su recorrido por la pasarela.

Una noche decisiva

La competencia preliminar tuvo un peso determinante en el desarrollo del certamen, ya que el jurado evaluó a las candidatas durante sus presentaciones y realizó la selección de las 30 que avanzarían a la final, aunque los resultados no se anunciaron durante esta etapa.

Por ello, el desempeño de Melissa Núñez en los desfiles de traje de baño y traje de gala fue importante para sus aspiraciones en la competencia del próximo martes 24 de noviembre.

A esta selección se sumó el voto popular, cuya candidata más votada obtuvo un pase directo al Top 30.

El jurado

El jurado estuvo integrado por nueve personalidades de distintos ámbitos, entre ellas empresarias, diseñadoras, modelos, filántropos y representantes del mundo de los certámenes de belleza.

Lo conformaron Vicki Vlahos, María Yanez, Tristan Schukraft, Taty Guiribitey, Solange Tuyishime, Águeda López, Victoria Kjaer Theilvig, Signe Zeikate y Joyce Giraud.

La gala preliminar fue conducida por Jai Rodríguez y Denise Quiñones, Miss Universo 2001.

Música en la preliminar

Luego del desfile en traje de baño, el cantante urbano puertorriqueño Benyo El Multi y Olga Tañón interpretaron en vivo "El Universo", el himno oficial de Miss Universo 2026.

El tema fue estrenado a mediados de noviembre con motivo del 75.º aniversario del certamen.

Una nueva corona

La ganadora de Miss Universo 2026 recibiría la corona "El resplandor del legado eterno", una pieza de alta joyería creada por el diseñador George Wittels en colaboración con Maison d´Or, casa privada de alta joyería con sede en París.

La joya fue elaborada en oro blanco de 18 quilates y adornada con 3,150 diamantes de talla brillante.

La final del certamen quedó programada para el 24 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.