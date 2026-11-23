El expríncipe Andrés en una imagen de archivo. ( EFE )

El expríncipe Andrés recibió 750,000 libras esterlinas (976,000 dólares) como un supuesto "soborno" para ayudar a una heredera turca, trascendió este lunes durante un juicio en el Tribunal Superior de Londres que requirió que el hermano del rey Carlos III testifique durante el proceso.

La denuncia sobre el pago surgió al inicio del esperado juicio de cuatro meses, que enfrenta a Nebahat Isbilen (cuya familia fundó el grupo de jabones y cosméticos Evyap) contra su exasesor y empresario, Selman Turk.

Isbilen, esposa de un exdiputado turco encarcelado, demandó a Turk, alegando que este malversó decenas de millones de libras de sus fondos y no explicó a dónde fue a parar el dinero, lo cual él niega.

Andrés, quien no está acusado de ningún delito, devolvió las 750,000 libras después de que Isbilen le escribiera al inicio de los procedimientos legales hace varios años, según los escritos legales de ella.

Sin embargo, deberá testificar el 14 de diciembre, después de que el juez que lleva el caso a principios de este año permitió que Turk emitiera una citación como testigo, obligándolo a comparecer en el juicio.

El expríncipe es el primer miembro de la familia real británica desde 1870 en recibir una citación que le obliga a prestar testimonio ante el alto tribunal, según el diario The Times.

Esta es la última de una serie de humillaciones para el hermano menor del rey, a quien se le retiraron sus títulos reales tras las revelaciones derivadas de su amistad con el ya fallecido delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein.

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La batalla legal entre Isbilen, de 81 años, y Turk se ha librado en los tribunales británicos durante varios años y ha puesto de relieve la participación de Andrés y su exesposa, Sarah Ferguson, en diversas transacciones financieras relacionadas con el caso.

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