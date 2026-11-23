Fotografía de archivo de las candidatas a Miss Universo durante la 74ª edición del certamen Miss Universo 2025, en las afueras de Bangkok (Tailandia). ( EFE/ EPA/ RUNGROJ YONGRIT )

La cuenta regresiva para conocer a la nueva Miss Universo ya está en marcha. Puerto Rico es el escenario de la edición 2026 del certamen, que comenzó el miércoles 11 de noviembre en la Bahía de Aguadilla y concluirá el martes 24 en San Juan.

La 75.ª edición de Miss Universo reúne a 116 candidatas confirmadas, entre ellas Melissa Núñez, quien lleva la banda de República Dominicana. Las participantes llegan al concurso con la expectativa de conquistar la corona y mostrar ante el público internacional la cultura y los atributos de sus respectivos países.

Durante estos días, las candidatas participan en distintas actividades y competencias que les permiten mostrar su personalidad, preparación y talento. Entre las citas más esperadas figuran la presentación del traje típico y la competencia preliminar, dos momentos importantes antes de la gala final.

Cultura y creatividad sobre el escenario

El sábado 21 de noviembre será la presentación del traje típico, una de las actividades más llamativas del concurso.

En esta competencia, las representantes de cada país lucen diseños inspirados en elementos de su historia, cultura, tradiciones y símbolos nacionales. Las propuestas suelen combinar vestuarios extravagantes, accesorios y elaborados detalles artesanales para llevar al escenario una muestra de la identidad de cada nación.

La preliminar

La noche siguiente, el domingo 22 de noviembre, tendrá lugar la competencia preliminar, una de las jornadas de mayor expectativa para las participantes y los seguidores del concurso.

Durante esta presentación, las candidatas desfilan en traje de baño y traje de gala, mientras el jurado observa aspectos como su desenvolvimiento escénico, seguridad, presencia y elegancia.

Esta etapa es importante porque permite evaluar a las participantes antes de la noche final y forma parte del proceso de selección de las semifinalistas.

¿Cuándo y dónde ver la final de Miss Universo 2026?

La gran final se celebrará el martes 24 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico, en San Juan, donde se conocerá a la sucesora de la actual reina, la mexicana Fátima Bosch.

Quienes deseen seguir la elección podrán sintonizar la transmisión a través de Telemundo a partir de las 8:00 de la noche. También estará disponible por televisión por cable en Telemundo Internacional y Universal.

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