Imagen del interior del Museo del Hombre Dominicano. ( ARCHIVO / DIARIO LIBRE )

El Museo del Hombre Dominicano dejará atrás su denominación histórica para convertirse en el Museo de Antropología Dominicana, según anunció este lunes el presidente Luis Abinader durante LA Semanal con la Prensa, en la que también se informó sobre una remodelación integral de sus instalaciones.

El cambio eliminará la referencia al "hombre" del nombre de una institución dedicada al estudio y la preservación de la historia de las poblaciones que habitaron la isla de Santo Domingo.

El anuncio surgió mientras el ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, presentaba los proyectos de recuperación y transformación de los espacios culturales del país, como parte de las actividades anunciadas por el Gobierno para la temporada navideña.

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Durante su intervención, Salcedo explicó que el museo, ubicado en la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte, atraviesa un proceso de remodelación que incluye cambios en su estructura y denominación.

«Se está trabajando el Museo del Hombre, que habrá de transformarse también su nombre y su fisonomía», indicó el funcionario.

En ese momento, Abinader intervino para precisar la nueva denominación de la institución.

«Ya no se va a llamar Museo del Hombre, sino Museo de Antropología», expresó el mandatario.

Salcedo confirmó que el nombre previsto es Museo de Antropología Dominicana y explicó que se está sometiendo al Congreso Nacional una iniciativa para realizar la reconfiguración correspondiente.

El ministro adelantó que en las próximas semanas el presidente Abinader inaugurará la reestructuración completa del museo, cuyas salas están siendo remozadas.

La institución ha servido como espacio de conservación y exposición de piezas relacionadas con las antiguas poblaciones de la isla, sus manifestaciones culturales y su desarrollo histórico.

Medidas anunciadas

La transformación forma parte de un programa de intervención de museos que también comprende otros espacios de la Plaza de la Cultura y de la Ciudad Colonial de Santo Domingo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/23/83316f0e-3ded-463b-994c-3758fdb5eddf-1e39d8d8.jpeg Fachada exterior del Museo del Hombre Dominicano. (MINISTERIO DE CULTURA)

Durante LA Semanal no se detallaron las razones específicas que motivaron la sustitución de la palabra «hombre» por «antropología», ni se precisó cuándo concluirá el trámite legislativo para formalizar el cambio.

La nueva denominación fue presentada por las autoridades como parte de la transformación institucional y museográfica que experimenta el recinto.