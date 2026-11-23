La escritora Chiqui Vicioso rescata la historia de los primeros emigrantes dominicanos en Nueva York en su nueva novela "NuYORK". ( TOMADA DE CHIQUIVICIOSO.ORG )

Cuando pensamos en la emigración dominicana hacia Nueva York, probablemente nos vienen a la cabeza las grandes oleadas de compatriotas que, desde mediados del siglo XX, cruzaron el mar en busca de oportunidades.

Sin embargo, nuestra historia con esa ciudad comenzó mucho antes. A finales del siglo XIX, unos 5,000 dominicanos, entre ellos jueces, abogados, músicos y pintores, abandonaron el país huyendo de la dictadura de Ulises Heureaux (Lilís).

¿Quiénes eran? ¿Cómo vivían? ¿Qué encontraron al llegar? Esas preguntas llevaron a la escritora Chiqui Vicioso a investigar un capítulo poco conocido de nuestra historia que terminó convirtiéndose en "NuYORK" (2026), su nueva novela histórica.

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Una obra que pronto llegará al país de la mano de su autora en dos encuentros con los lectores: el viernes 4 de diciembre en Cuesta Libros, en Santo Domingo, y el sábado 5 en el Centro León, en Santiago de los Caballeros.

El título también tiene un significado particular. "NuYORK" reproduce la manera en que los dominicanos pronuncian y nombran popularmente Nueva York. Una expresión cotidiana que refleja cómo se han apropiado de esa ciudad desde su propio lenguaje e identidad.

La novela nos transporta a una ciudad en plena transformación, donde las tabaquerías, las fábricas textiles y los barrios obreros eran escenarios de encuentros culturales, sueños migratorios y reivindicaciones sociales.

Para reconstruir ese universo, Vicioso eligió la historia de dos hermanas santiagueras: Amelia, que emigra a Nueva York, y María Luisa, que permanece en República Dominicana.

A través de las 22 cartas que intercambian, el lector descubre lo que sucede en ambos países y cómo la distancia transforma la vida de quienes se quedan y de quienes parten.

El origen de todo

Pero la investigación comenzó con otra historia. Unos amigos propusieron a Chiqui escribir sobre una modelo danesa que se había casado con un hombre de Santiago de los Caballeros.

""Me sorprendió descubrir una ciudad que nunca había conocido"" Chiqui Vicioso Poeta, ensayista y dramaturga dominicana “

Aquella idea la llevó a investigar la industria de la moda, los primeros años del modelaje y los vínculos entre Dinamarca, Nueva York y Santiago. Sin embargo, terminó encontrando mucho más de lo que buscaba.

Aunque había vivido 16 años en Nueva York, Vicioso encontró una ciudad que desconocía.

"Me sorprendió descubrir una ciudad que nunca había conocido", cuenta sobre sus recorridos por el Bajo Manhattan, las antiguas viviendas obreras y los espacios donde transcurría la vida de los inmigrantes.

Formación intelectual

Uno de sus hallazgos fue la presencia de unos 28,000 tabaqueros en la ciudad, entre cubanos, puertorriqueños y dominicanos.

De ahí que, para Vicioso, este libro tenga un significado especial. "La novela es un homenaje a los tabaqueros, a Santiago y a los emigrantes dominicanos de aquella época", expresa.

Pero más allá del trabajo en las fábricas, le llamó especialmente la atención una tradición: los lectores de tabaquería.

Eran personas contratadas por los propios trabajadores, con parte de sus salarios, para leerles periódicos, novelas y revistas mientras elaboraban los cigarros.

Luchas obreras y derechos laborales

La vida de aquellos trabajadores, sin embargo, estaba lejos de ser sencilla. Las jornadas podían extenderse hasta 16 horas y mujeres y niños también trabajaban en las fábricas. Al profundizar en ese período, Vicioso encontró las grandes movilizaciones obreras que reclamaban jornadas de ocho horas y mejores condiciones laborales. También conoció tragedias como la de la fábrica Triangle, en Nueva York, donde murieron 146 trabajadoras de la confección en 1911. Para ella, conocer estas historias permite recordar que muchos de los derechos que hoy consideramos fundamentales fueron conquistados gracias al sacrificio de otras generaciones. "Los trabajadores y las trabajadoras de hoy deben entender que hubo generaciones que lucharon para que pudiéramos tener jornadas de ocho horas", señala. La autora también establece una conexión con el debate actual sobre la migración y la percepción de quienes abandonan sus países en busca de oportunidades. Considera importante reconocer el papel que han desempeñado los inmigrantes en el desarrollo de las sociedades que los reciben. "La historia demuestra que las migraciones desempeñaron un papel fundamental en el desarrollo de las ciudades", afirma. En ese sentido, "NuYORK" también recupera la participación dominicana en la economía neoyorquina. La novela aborda la presencia de tabaqueros y empresarios textiles que establecieron negocios y contribuyeron al crecimiento de esas industrias. Entre los nombres mencionados por Vicioso están don Juan Vicini y don Eduardo León, quien exportaba sus cigarros a Estados Unidos y Alemania.

Por aquellos espacios pasaron figuras como José Martí, Eugenio María de Hostos y Ramón Emeterio Betances. Las lecturas también servían para compartir ideas y apoyar causas políticas. Según cuenta la escritora, los trabajadores incluso donaban una semana de su salario para contribuir a la lucha independentista cubana.

"Me parece que deberíamos recuperarla", comenta sobre aquella práctica que convertía las fábricas en espacios de formación intelectual y encuentro comunitario.

Historia de migración

La elección de las cartas como recurso narrativo tampoco es casual. Dramaturga y Premio Nacional de Teatro, Vicioso se siente cómoda construyendo historias a través del diálogo.

Además, le interesa lo que el género epistolar permite descubrir sobre la vida cotidiana.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/20/whatsapp-image-2026-11-17-at-51549-pm-89f71fc4.jpeg La escritora dominicana Chiqui Vicioso. (EFE)

"Las mujeres son muy observadoras", comenta al explicar cómo las cartas ofrecen descripciones de una época, sus espacios y sus costumbres.

El resultado es una novela que combina ficción, memoria e investigación histórica, y que devuelve la mirada hacia unos emigrantes cuya historia merece ser contada. La obra ya está disponible en inglés y se traduce al italiano, con planes de circulación en España y Francia.

"Me siento muy feliz de haber terminado esta novela. No era exactamente el libro que originalmente pensaba escribir, pero finalmente comprendí que esta era la historia que tenía que contar", confiesa la escritora.

Así, con esta nueva obra, Vicioso recupera un capítulo de nuestra historia migratoria y recuerda que, mucho antes de las grandes comunidades dominicanas que conocemos hoy, hubo hombres y mujeres que cruzaron fronteras, establecieron negocios y dejaron su huella en una ciudad que también aprendimos a llamar a nuestra manera.