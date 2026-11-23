Personal de la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA) durante su participación en Mercadexpo 2024. ( CEDIDA POR LA ONDA (ARCHIVO) )

La Oficina Nacional de Derecho de Autor (Onda) anunció que los participantes de Mercadexpo 2026 podrán registrar gratuitamente sus obras artísticas, literarias y científicas durante la feria que se celebrará del 25 al 27 de noviembre en la Universidad Iberoamericana (Unibe).

La disposición, establecida mediante la Resolución 012-2026, firmada por el director general de la institución, José Rubén Gonell Cosme, exonera del pago de las tasas de registro a los autores y creadores que participen en el evento.

Para acceder al beneficio, los interesados deberán cumplir con los requisitos establecidos y realizar el trámite de manera presencial en la sede de Mercadexpo.

La Onda explicó que esta iniciativa forma parte de las jornadas que desarrolla en ferias y actividades culturales para facilitar la protección de las creaciones intelectuales y promover el registro de obras en República Dominicana.

Aumentan los registros de obras

Según las estadísticas suministradas por la institución, durante el primer semestre de 2026 se registraron 34,506 obras científicas, artísticas y literarias, cifra que supera los 32,967 registros realizados durante todo el año 2025.

La entidad también informó que desde agosto de 2020 ha registrado más de 80,477 obras, como parte de las acciones destinadas a fortalecer la protección del derecho de autor y apoyar a los creadores nacionales.

Facilidades para emprendedores

La ONDA recordó que desde el 28 de septiembre mantiene facilidades similares para los participantes de las Clínicas de Propiedad Intelectual, un programa dirigido a industrias creativas, empresas de servicios y emprendimientos.

Esta iniciativa se desarrolla con el apoyo de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (Ompi) y contempla el registro de los activos de propiedad intelectual recomendados durante las mentorías.

Para acogerse a la exoneración, los participantes deben presentar una remisión del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), junto con una certificación de participación en el programa, además de completar el trámite presencial correspondiente.