Imagen de archivo de los príncipes de Gales, Kate y William. ( AFP )

La residencia de campo de los príncipes de Gales en Norfolk fue allanada el pasado lunes. Dos hombres fueron detenidos por la policía británica, que investiga lo ocurrido en Anmer Hall, una propiedad situada dentro de la finca real de Sandringham, perteneciente al rey Carlos III.

Afortunadamente, el príncipe William, Kate Middleton y sus tres hijos, George, Charlotte y Louis, no se encontraban en la vivienda cuando sucedieron los hechos. La familia permanecía en Forest Lodge, su residencia principal, ubicada en los terrenos del Castillo de Windsor.

Aunque el Palacio de Kensington no suele ofrecer declaraciones sobre asuntos de seguridad, confirmó al Daily Mail que ningún miembro de la Familia Real estaba en la propiedad en ese momento.

Según informó The Sun, los vecinos observaron una importante presencia policial alrededor de la mansión durante la tarde del lunes. En el operativo también participó una aeronave del Servicio Aéreo de la Policía Nacional, que permaneció en la zona durante varias horas.

Este martes, las autoridades confirmaron la detención de dos hombres sospechosos de robo con allanamiento e intrusión. Ambos fueron arrestados dentro de la finca, después de que la policía recibiera una llamada para alertar sobre una actividad sospechosa en una de las propiedades de Sandringham.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/24/anmer-folk-46ef4231.jpg Vista aérea de Anmer Hall, en Norfolk, Reino Unido. (SHUTTERSTOCK)

Una casa con historia familiar

Anmer Hall es una mansión de estilo georgiano construida en 1802 y cuenta con 10 habitaciones. La propiedad fue un regalo de bodas de la reina Isabel II a William y Kate, cuando todavía eran conocidos como los duques de Cambridge.

Aunque ya no es su residencia habitual, los príncipes siguen utilizando la casa durante los fines de semana y las vacaciones escolares. Es uno de los lugares donde la familia puede disfrutar de mayor tranquilidad, lejos de sus compromisos oficiales.

La finca de Sandringham también tiene un significado especial para William, ya que allí se encuentra Park House, la casa donde nació y creció su madre, la princesa Diana.

Después de recibir Anmer Hall, William y Kate realizaron una importante reforma para adaptar la vivienda a sus necesidades y mejorar la privacidad.

Entre los cambios estuvieron la plantación de árboles alrededor de la propiedad, el desvío de un camino y el traslado de la entrada principal a una mayor distancia de la casa.

Las obras supusieron una inversión cercana a los dos millones de euros. Sin embargo, estas medidas no impidieron que los intrusos lograran acceder al recinto.

Otros incidentes de seguridad

El allanamiento vuelve a llamar la atención sobre la seguridad de las residencias de la Familia Real británica, después de otros episodios ocurridos en los últimos años.

En 2024, dos ladrones enmascarados entraron en Shaw Farm, dentro de los terrenos del Castillo de Windsor, mientras William, Kate y sus hijos dormían cerca, en Adelaide Cottage.

También el pasado mes de mayo fue detenido un hombre tras un incidente en la residencia de Andrés Mountbatten-Windsor, situada en la misma finca de Sandringham, a poca distancia de Anmer Hall.

Mientras la policía continúa investigando el allanamiento, William mantiene su agenda oficial.

Este mismo martes se reunió en el número 10 de Downing Street con el primer ministro británico, Andy Burnham, para conversar sobre temas como la lucha contra el sinhogarismo y los resultados de la reciente edición de los premios Earthshot, celebrada la semana pasada en Bombay.

Por el momento, las autoridades no han ofrecido más detalles sobre el incidente, que ha vuelto a poner en el centro de la atención la seguridad de las propiedades de la Familia Real británica.

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