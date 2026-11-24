Miguel Ángel Santana Jiménez, realizador dominicano, dirige el documental "El Sistema Punta Cana". ( CEDIDA POR MIGUEL ÁNGEL SANTANA JIMÉNEZ )

¿Qué ocurre en la vida de un niño cuando aprender música deja de ser una actividad extracurricular y se convierte en parte de su día a día?

Esa es la mirada que propone El Sistema Punta Cana, un documental del realizador dominicano Miguel Ángel Santana Jiménez que explora el impacto de la educación musical durante la infancia.

La producción sigue la experiencia de tres estudiantes y se adentra en tres espacios que forman parte de su proceso de aprendizaje: el aula, el hogar y los ensayos colectivos.

A través de estas escenas, muestra que aprender a tocar un instrumento implica mucho más que adquirir una destreza artística: requiere constancia, paciencia, acompañamiento y disposición para trabajar con otros.

La cámara registra desde las orientaciones de los profesores y la repetición de una pieza musical hasta los momentos en que los niños practican en casa y descubren cómo sus instrumentos se integran en una interpretación colectiva. Son situaciones cotidianas que permiten observar los avances, las dificultades y la satisfacción que acompañan su formación.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/24/img-20261116-wa0294-fad3c8cf.jpg El realizador dominicano Miguel Ángel Santana Jiménez. (CEDIDA PORMIGUEL ÁNGEL SANTANA)

"Me interesaba contar una historia que fuera más allá de los instrumentos y las clases de música. Quería mostrar cómo este aprendizaje se integra a la vida de los niños, cómo influye en sus hogares y cómo el acompañamiento de sus familias y profesores resulta fundamental para su crecimiento", explica Santana Jiménez.

La música también se aprende en familia

Uno de los aspectos que aborda el documental es la participación de las familias en la formación de los pequeños. El aprendizaje no termina cuando concluye la clase: continúa en casa, donde la práctica y el apoyo de los padres forman parte de una rutina que exige compromiso.

Esta perspectiva permite mostrar otros beneficios de la educación musical, relacionados con el desarrollo personal y la convivencia.

«La música también enseña a escuchar, a compartir, a tener paciencia y a trabajar en equipo. A través de este documental buscamos que el público pueda reconocer el valor de esos pequeños avances que, con el tiempo, se convierten en grandes logros personales y colectivos», señala el director.

La producción también se acerca a los orígenes de El Sistema Punta Cana y presenta algunas de las necesidades del centro para mantener su labor educativa y ampliar las oportunidades de acceso a la formación musical.

En ese sentido, Santana Jiménez considera importante dar visibilidad tanto al trabajo de los educadores como al respaldo que necesitan estas iniciativas para continuar.

«Detrás de cada niño que aprende a tocar un instrumento hay profesores comprometidos, familias que acompañan y una institución que necesita apoyo para seguir desarrollando su labor», afirma.

Una nueva experiencia documental

Para Santana Jiménez, este proyecto representa una oportunidad de explorar una narrativa distinta dentro de su trayectoria audiovisual.

«Con El Sistema Punta Cana asumimos el reto de acercarnos a una realidad desde una perspectiva más humana y documental. Ha sido una oportunidad para observar, escuchar y contar una historia que merece ser conocida», expresa.

Con esta producción, el realizador apuesta por una narración construida desde la observación de los procesos cotidianos, sin limitarse al resultado artístico. Su interés está en mostrar todo lo que ocurre antes de que los niños logren interpretar una pieza juntos: escuchar, practicar, equivocarse y volver a intentarlo.

Una trayectoria entre la publicidad y el deporte Miguel Ángel Santana Jiménez es un realizador dominicano formado en cine en Congo Films, en Bogotá, Colombia.

Su experiencia abarca la dirección, producción y realización audiovisual para proyectos publicitarios, deportivos e institucionales.

Entre sus trabajos figuran la dirección y producción del comercial Around the World, para FedEx, y su participación en la producción audiovisual de Terra Inferno, celebrado en Cap Cana en 2021, cuya cobertura llegó a la audiencia de PX Sports México.

También ha colaborado en proyectos y transmisiones vinculados a ESPN y Fox Sports México, con experiencia en producciones multicámara y coberturas en directo de golf, polo, fútbol sala y baloncesto.

Es fundador de Mirrorless Films, plataforma desde la que desarrolla sus proyectos audiovisuales y explora diferentes formas de contar historias a través del lenguaje cinematográfico.