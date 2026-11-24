La artista dominicana Firelei Báez durante la creación de la obra "Enciclopedia de gestos (Jeu du monde)" en 2023. ( TOMADA DE LA PÁGINA WEB DE SOTHEBY'S )

La artista dominicana Firelei Báez acaba de romper su propio récord en el mercado de subastas.

Su obra "Enciclopedia de gestos (Jeu du monde)", de 2023, fue vendida por 1.32 millones de dólares en Sotheby's Nueva York, por encima de la estimación máxima de 800,000 dólares y de los 1.11 millones que había alcanzado una obra anterior en Christie's Nueva York en noviembre de 2025.

Nacida en República Dominicana en 1981 y radicada en Nueva York, Báez se ha consolidado por una propuesta artística que reinterpreta mapas históricos, archivos e imágenes vinculadas con el Caribe para explorar temas de identidad, historia y representación.

Un mapa colonial como lienzo

De acuerdo con la revista de arte Art/SK, la pintura refleja uno de los elementos característicos del trabajo de Báez: tomar imágenes y documentos históricos relacionados con el Caribe y transformarlos mediante figuras imaginarias y formas que desafían las categorías tradicionales.

En esta pieza, la artista coloca un cuerpo vivo e inventado sobre un mapa de la época colonial. De esta manera, transforma una herramienta utilizada para representar y organizar territorios durante la expansión europea en el escenario de una figura que cuestiona esas formas de clasificación.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/24/screenshot-2026-11-23-202207-b998305e.png "Enciclopedia de gestos (Jeu du monde)" de Firelei Báez. (TOMADA DE LA PÁGINA WEB DE SOTHEBY'S NY.) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/24/screenshot-2026-11-23-202156-d6a463db.png "Enciclopedia de gestos (Jeu du monde)" de Firelei Báez. (TOMADA DE LA PÁGINA WEB DE SOTHEBY'S NY.) ‹ ›

La obra formó parte de "Confía en la memoria por encima de la historia", su primera exposición individual en Europa, presentada entre 2023 y 2024 en el Museo de Arte Moderno de Louisiana, en Dinamarca, y el Kunstmuseum Wolfsburg, en Alemania.

Crece su presencia internacional

Báez se incorporó a la galería Hauser & Wirth en 2023 y desde entonces ha realizado dos exposiciones con la institución, incluida una muestra en Nueva York durante la Semana del Arte de mayo de 2026.

El nuevo récord se produce después de varios años de creciente atención institucional hacia su trabajo y en una semana en la que una veintena de artistas establecieron nuevas marcas en las principales subastas de Nueva York.

Con la venta de "Enciclopedia de gestos (Jeu du monde)", la artista dominicana no solo superó la estimación de Sotheby's, sino que elevó nuevamente el máximo alcanzado por una de sus obras en el mercado internacional.