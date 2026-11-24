Melissa Núñez lució un traje blanco de cuello halter y escote que resaltó su belleza delicada y elegante. ( PUBLICADO EN INSTAGRAM DE MISS UNIVERSO )

La dominicana Melissa Núñez se convirtió en la primera finalista de Miss Universo 2026, cuya edición número 75 se celebró este martes en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan, en donde fue coronada la anfitriona,

Con este resultado, Núñez consiguió que República Dominicana volviera a ocupar el puesto de primera finalista, 17 años después de que Ada Aimée de la Cruz alcanzara esa misma posición en Miss Universo 2009.

Núñez logró avanzar hasta la última etapa de la competencia, en la que se enfrentó a las candidatas que aspiraban a la corona universal.

Durante su participación, la representante dominicana destacó por su presencia escénica, seguridad y elegancia en las diferentes etapas del concurso, en el que participaron representantes de distintos países y territorios.

La modelo y psicóloga representó a la República Dominicana luego de obtener la corona de Miss República Dominicana Universo 2026, en julio pasado, cuando compitió como representante de Concepción de La Vega.

Su resultado representa suma un nuevo capítulo a la participación del país en uno de los concursos internacionales de belleza más reconocidos.