Melissa Núñez avanza al Top 12 de Miss Universo 2026
Siete representantes latinoamericanas permanecen en la justa de la belleza internacional
La representante de República Dominicana, Melissa Núñez, continúa avanzando en Miss Universo 2026 tras lograr su clasificación al Top 12 del certamen, que celebra su edición número 75 en Puerto Rico.
La dominicana forma parte del grupo de 12 candidatas que superaron el nuevo corte de la competencia y que se preparan para la siguiente etapa de la gala, correspondiente al desfile en traje de gala, una de las presentaciones más esperadas de la noche.
Homenaje a reinas anteriores
Luego de darse a conocer a las 12 finalistas que avanzan a la recta final, la organización sorprendió a su público con un homenaje a las pasadas reinas del certamen, entre ellas estuvo Alicia Machado, de Venezuela.
¿Una latina se llevará la deseada corona?
Luego, la elegancia llenó el escenario con la presentación de traje de gala, en la que cada una mostró su esencia más sofisticada.
El escenario contó con la participación de un grupo amplio de niñas que le dio un toque angelical a esta parte de la gala.