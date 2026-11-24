Melissa Núñez lució un traje blanco de cuello halter y escote que resaltó su belleza delicada y elegante. ( CAPTURA TELEVISIVA )

La representante de República Dominicana, Melissa Núñez, continúa avanzando en Miss Universo 2026 tras lograr su clasificación al Top 12 del certamen, que celebra su edición número 75 en Puerto Rico.

La dominicana forma parte del grupo de 12 candidatas que superaron el nuevo corte de la competencia y que se preparan para la siguiente etapa de la gala, correspondiente al desfile en traje de gala, una de las presentaciones más esperadas de la noche.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/25/04f41be4-566a-4a1c-ac80-e053692b96e2-04a0c324.jpg Melisa Núñez en traje de gala. (PUBLICADA EN INSTAGRAM POR MISS UNIVERSO)

Homenaje a reinas anteriores

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/25/whatsapp-image-2026-11-24-at-104823-pm-8e06b193.jpeg Un escenario impresionante. (CAPTURA TELEVISIVA)

Luego de darse a conocer a las 12 finalistas que avanzan a la recta final, la organización sorprendió a su público con un homenaje a las pasadas reinas del certamen, entre ellas estuvo Alicia Machado, de Venezuela.

¿Una latina se llevará la deseada corona?

Luego, la elegancia llenó el escenario con la presentación de traje de gala, en la que cada una mostró su esencia más sofisticada.

El escenario contó con la participación de un grupo amplio de niñas que le dio un toque angelical a esta parte de la gala.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/25/whatsapp-image-2026-11-24-at-105655-pm-2bc4fcce.jpeg Representante de Cuba. (CAPTURA TELEVISIVA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/25/whatsapp-image-2026-11-24-at-105954-pm-61fc6d85.jpeg Representante de Puerto Rico (CAPTURA TELEVISIVA) ‹ ›