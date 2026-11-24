Así lució Melissa Núñez en traje de baño, luego de ser seleccionada en el top 30. ( PUBLICADA EN INSTAGRAM DE MISS UNIVERSO RD )

La representante de República Dominicana, Melissa Núñez, logró clasificar al Top 30 de Miss Universo 2026, asegurando su continuidad en la competencia por la corona universal.

La dominicana consiguió superar el primer corte de la gala final, celebrada la noche de este martes 24 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan, donde se reúnen 116 candidatas de igual número de países para competir por el título de belleza.

Su clasificación representa un nuevo paso en su participación en la edición número 75 del concurso.

Núñez había destacado durante la competencia preliminar del pasado 22 de noviembre, en la que desfiló en traje de baño y traje de gala. Para esta última presentación lució un vestido de encaje con detalles y destellos plateados.

La candidata dominicana también había recibido el respaldo de sus seguidores durante la votación popular habilitada por la organización, mecanismo que otorgó un pase directo al Top 30 a la participante con mayor cantidad de votos.

Con este resultado, Melissa Núñez continúa representando al país en una de las plataformas internacionales de belleza más reconocidas, mientras aumenta la expectativa por conocer cuáles candidatas lograrán avanzar a las siguientes rondas de la competencia.

La ganadora de esta edición recibirá la corona "El resplandor del legado eterno", una pieza de alta joyería elaborada en oro blanco de 18 quilates y adornada con 3,150 diamantes.

Latinas al poder

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/25/whatsapp-image-2026-11-24-at-101649-pm-6f539c60.jpeg https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/25/whatsapp-image-2026-11-24-at-101649-pm-6f539c60.jpeg Melissa Núñez desfiló con encanto. (CAPTURA TELEVISIVA)

Junto a la representante de República Dominicana, otras 12 candidatas latinas conforman el top 30 del Miss Universo 2026:

Nicaragua

Venezuela

Costa Rica

Panamá

Colombia

México

Ecuador

Cuba

Perú

Chile

Brasil y

Puerto Rico