Melissa Núñez, representante de República Dominicana entró al top 30 del Miss Universo 2026. ( CAPTURA TELEVISIVA )

La competencia por la corona de Miss Universo 2026 entra en una nueva etapa con la selección de las 30 candidatas que continúan en la carrera por el título de belleza más codiciado del certamen.

La elección reúne a representantes que lograron avanzar tras las evaluaciones del jurado y las distintas etapas de la competencia, en una edición que vuelve a colocar sobre el escenario internacional la diversidad, el talento y la proyección de las participantes.

Entre las seleccionadas figuran Nueva Zelanda, Chile, Brasil, India, Países Bajos, Islas Turcas y Caicos, Perú, Cuba, Serbia, República Dominicana, Curazao, Estados Unidos, Israel, Ecuador y Puerto Rico representantes que han llamado la atención durante su participación en el concurso.

La lista de las 30 clasificadas marca un momento decisivo para las aspirantes, que deberán demostrar sus habilidades en las siguientes fases con la mirada puesta en la corona.

La final de Miss Universo 2026 se celebra en Puerto Rico donde una de estas 30 seleccionadas se conocerá a la sucesora de la actual reina, Fátima Bosch.

Otras candidatas elegidas

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/25/whatsapp-image-2026-11-24-at-100418-pm-2d34680c.jpeg Las 30 finalistas del Miss Universo 2026. (CAPTURA TELEVISIVA)

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