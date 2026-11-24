Más de 100 candidatas de disputan la corona del Miss Universo esta noche, pero sólo una será elegida. ( INSTAGRAM )

A poco más de una hora de iniciarse la gran gala del Miss Universo 2026, las expectativas aumentan. Los expertos missólogos y las revistas especializadas hablan sobre sus favoritas, entre las que podría estar la sucesora de la ambiciada corona..

Más allá de los atributos físicos, las candidatas de esta selección tienen historias que conectan el modelaje con la educación, las artes, el emprendimiento y el compromiso social. Algunas cuentan con experiencia en certámenes internacionales, mientras otras llegan con propuestas personales y profesionales que podrían convertirse en elementos diferenciadores durante la competencia.

Entre los nombres que generan interés figuran Clara Vegas Goetz, de Venezuela; Garance Authié, de Francia; Bea Millan-Windorski, de Filipinas; María Alejandra López, de Colombia; y Melissa Núñez, de República Dominicana. A ellas se suman representantes de Nueva Zelanda, Nicaragua, Puerto Rico y Chile, cuyas historias también merecen atención.

Estas son nueve candidatas que vale la pena seguir de cerca rumbo a Miss Universo 2026.

Melissa Núñez – República Dominicana

La representante dominicana llega a Miss Universo 2026 con un perfil que combina formación académica, experiencia en el sector de la salud, trayectoria en el modelaje y emprendimiento.

Melissa Núñez tiene 29 años y nació en La Vega. Inicialmente estudió Medicina en República Dominicana, antes de trasladarse a Estados Unidos para continuar su preparación. Allí obtuvo una licenciatura en Psicología y Ciencias de la Salud en The City College of New York.

Durante su trayectoria profesional trabajó en el Hospital Bellevue, en Nueva York, donde estuvo vinculada a la atención de pacientes con problemas de abuso de sustancias.

Paralelamente, ha desarrollado una carrera de ocho años como modelo profesional, colaborando con reconocidas marcas internacionales como Moschino, Michael Kors, L'Oréal, NARS y Maybelline.

Su primera participación en Miss República Dominicana Universo ocurrió en 2024, cuando obtuvo el puesto de primera finalista. También es emprendedora y fundadora de Bulls & Bears Coffee, iniciativa que busca promover la educación financiera y el empoderamiento económico de las mujeres.

Clara Vegas Goetz – Venezuela

La historia de Clara Vegas Goetz tiene un vínculo especial con la tradición de los concursos de belleza venezolanos. A sus 24 años, se convirtió en la primera hija de una antigua Miss Venezuela en conquistar la corona nacional, siguiendo los pasos de su madre, Andreína Goetz, quien representó al país en 1990.

Nacida el 23 de enero de 2002 en Chacao, estado Miranda, Clara se trasladó a Estados Unidos cuando tenía nueve años.

Su formación artística la llevó a estudiar actuación en la Universidad del Sur de California (USC) y en el Royal Welsh College of Music & Drama, en Reino Unido. También residió en Londres antes de regresar a Venezuela en 2025.

Su preparación internacional se complementa con su dominio del español, inglés y alemán, además de conocimientos de francés y chino. Entre sus intereses personales figuran la pintura, el canto, el baile, la lectura y los viajes.

Uno de los aspectos más destacados de su perfil es su compromiso con la educación artística. Impulsa un proyecto social orientado a llevar programas de teatro a niños y jóvenes de comunidades vulnerables, utilizando las artes escénicas como herramientas de expresión, desarrollo y transformación.

Garance Authié – Francia

Con 22 años, Garance Authié representa una combinación de experiencia internacional en el modelaje, formación empresarial y vocación social.

Originaria de París, comenzó su carrera como modelo a los nueve años y desde entonces ha participado en campañas y desfiles para firmas como GUESS y Marciano by GUESS.

Su preparación académica también destaca por su carácter internacional. Estudió en IE University, en Madrid, y en la Universidad de Maryland, en Estados Unidos. Posteriormente obtuvo una maestría en Administración y Dirección de Empresas en London Business School, en Reino Unido.

Habla francés e inglés con fluidez, domina el español y tiene conocimientos de italiano. Fuera de sus compromisos profesionales disfruta del ballet, la equitación, el piano, el buceo y la navegación.

En el ámbito social colabora con Plan International France, organización dedicada a promover los derechos y la educación de niñas y jóvenes. Su principal causa es fomentar la independencia de las mujeres jóvenes y motivarlas a construir sus propios proyectos de vida.

Bea Millan-Windorski – Filipinas

Beatrice Rebecca Millan-Windorski, conocida como Bea, llega a Miss Universo con una historia multicultural que conecta sus raíces filipinas con su ascendencia polaca y alemana.

Nació el 16 de agosto de 2002 en Milwaukee, Wisconsin, Estados Unidos, y se graduó de la Universidad de Wisconsin-Madison con dos títulos universitarios: Historia y Relaciones Internacionales.

Su experiencia en los certámenes comenzó en 2020, cuando obtuvo el título de Miss Milwaukee Area Outstanding Teen. En 2024 representó a Estados Unidos en Miss Earth, donde consiguió el reconocimiento Miss Earth Water, correspondiente al tercer lugar de la competencia.

Además de su preparación académica y experiencia en escenarios internacionales, Bea tiene intereses artísticos que incluyen el ballet y la música. Durante su etapa escolar participó en agrupaciones de danza, orquesta y debate.

Sus principales causas sociales están relacionadas con la protección de las tortugas marinas, la conservación de los océanos y la inclusión de la comunidad LGBTQ+.

María Alejandra López – Colombia

La perseverancia define buena parte de la trayectoria de María Alejandra López. A sus 32 años, la representante colombiana llega a Miss Universo después de más de una década de preparación y participación en concursos nacionales e internacionales.

Nacida en Pereira, Risaralda, es ingeniera industrial graduada de la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá. También habla español, inglés y francés.

Su recorrido en los certámenes comenzó en 2013, cuando obtuvo el título de primera princesa en el Concurso Nacional de Belleza. Ese mismo año conquistó la corona de Reina Hispanoamericana, en Bolivia, y en 2015 fue elegida Miss Mundo Colombia.

Posteriormente continuó representando a su país en importantes escenarios. En Miss Universe Colombia 2021 quedó como primera finalista y, en 2023, participó en Miss Grand International, donde alcanzó el puesto de segunda finalista.

Después de varios años de experiencia, finalmente consiguió la corona nacional que le permitirá representar a Colombia en Miss Universo 2026.

Georgia Waddington – Nueva Zelanda

Georgia Waddington, de 25 años, llega a la competencia con una historia marcada por el emprendimiento, la superación personal y el trabajo social.

Originaria de Christchurch, Nueva Zelanda, es la segunda menor de cinco hermanos. Estudió Viajes y Turismo en el International Travel College of New Zealand, donde se graduó con distinción.

Su espíritu emprendedor la llevó a fundar Social Strategy, una agencia de marketing digital que trabaja con clientes internacionales, incluso en Nueva York.

Su primera experiencia en los concursos de belleza llegó en 2023, cuando ganó Miss New Zealand sin contar con experiencia previa en este tipo de competencias. Ese mismo año representó a su país en Miss International, celebrado en Japón, donde recibió el reconocimiento Miss Photogenic.

En 2024 participó en Miss Charm, en Vietnam, donde alcanzó el Top 20 y obtuvo el premio Best Face.

Georgia también ha convertido algunas de sus experiencias personales en una motivación para ayudar a otros. Durante su adolescencia enfrentó situaciones de bullying y baja autoestima, vivencias que hoy utiliza para promover la confianza y el amor propio entre los jóvenes.

Es embajadora de Pink Ribbon New Zealand y ha participado en actividades para recaudar fondos y crear conciencia sobre el cáncer de mama. Asimismo, colabora con organizaciones vinculadas a la salud mental y la prevención de la violencia sexual contra jóvenes.

Jasmine Blandford – Nicaragua

Conocida también en el mundo del modelaje como Jasmine Chola, Jasmine Blandford llega a Miss Universo 2026 con una trayectoria internacional y profundas raíces en la Costa Caribe de Nicaragua.

Nació el 4 de agosto de 1999 y mantiene vínculos familiares con Kukra Hill, en la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur. Con una estatura de 1.80 metros, ha desarrollado su carrera como modelo en Estados Unidos, donde está representada por la reconocida agencia Wilhelmina Models.

Su experiencia incluye participaciones en eventos como Miami Swim Week y colaboraciones con marcas como Lacoste, Luli Fama y Viktor & Rolf.

También ha incursionado en el entretenimiento, con una aparición en el video musical «Tek Weh Yuh Heart», de Sean Paul junto a Tory Lanez, y una participación especial en la telenovela «Betty en NY».

Habla español e inglés y su representación tiene un significado particular para la diversidad y visibilidad de las mujeres afrodescendientes de la Costa Caribe nicaragüense. Es la segunda mujer de esta comunidad en llevar la banda del país en Miss Universo, después de Scharllette Allen, quien participó en 2010.

Jennifer Barreto – Puerto Rico

Jennifer Barreto representa una propuesta en la que la maternidad, la preparación académica y el compromiso con las comunidades vulnerables ocupan un lugar central.

A sus 27 años, es madre de una niña llamada Penélope y cuenta con dos maestrías: una en Psicología y otra en Trabajo Social Clínico.

Su trayectoria profesional está vinculada al trabajo social y a la atención de personas en situaciones de vulnerabilidad. Ha participado en programas de prevención de la violencia doméstica y el abuso infantil.

También formó parte del Departamento del Ejército de Estados Unidos como especialista en prevención y respuesta a crisis, una experiencia que ha contribuido a fortalecer su perfil profesional y su compromiso con la protección de las personas.

Un aspecto particular de su historia es que llegó al mundo de los concursos de belleza sin experiencia previa en pasarelas. Su participación representa una oportunidad para mostrar una faceta diferente de la mujer puertorriqueña, con énfasis en la preparación, la determinación y el servicio social.

Su gran aspiración es conseguir la sexta corona universal para Puerto Rico.

Dominga López – Chile

Periodismo, actuación y compromiso social son algunos de los elementos que definen la historia de Dominga López, representante de Chile en Miss Universo 2026.

Tiene 24 años y es originaria de Viña del Mar. Es periodista y licenciada en Comunicación Social, aunque su interés por las artes escénicas también la ha llevado a formarse en teatro, teatro musical y actuación.

Su rostro comenzó a ganar reconocimiento gracias a su interpretación del personaje del "Ángel Negro" en videoclips y presentaciones del cantante urbano Kidd Voodoo. También cuenta con talento para el canto y comparte su voz a través de las redes sociales.

En el ámbito social impulsa «Atrévete a ser Tú», un proyecto enfocado en combatir el bullying y fortalecer la autoestima de niños y adolescentes.